У НАТО заявили про небезпеку для понад 1 млрд людей через дії РФ

За словами заступника командувача морських Сил НАТО, віце-адмірала Дідьє Малетера, спроби Росії атакувати підводну інфраструктуру ставить під загрозу безпеку 1 млрд людей в країнах ЄС та Північній Америці.

Що відомо про спроби Росії атакувати стратегічну інфраструктуру країн Заходу

Малетер зазначив, що мережа підводних кабелів зв’язку та електрозабезпечення західних країн не має захисту проти гібридних атак з боку Росії та інших країн, які протистоять НАТО.

Ми знаємо, що росіяни розробили безліч гібридних бойових дій під водою, щоб порушити європейську економіку, через кабелі, інтернет-кабелі, трубопроводи. Уся наша економіка під водою перебуває під загрозою. І, щоб бути гранично ясними, ми знаємо, що росіяни розробили ядерні підводні човни для роботи в морі. Так що ми не наївні, і ми працюємо разом, — наголосив високопосадовий представник НАТО. Поширити

Малетер виступив із заявою на тлі двох інцидентів із ймовірними диверсіями на газопроводах у Балтійському регіоні за останні 18 місяців — спочатку на Nord Stream 1 і 2 у вересні 2022 року, а потім на Balticconnector у жовтні минулого року.

Кілька держав ЄС та членів НАТО провели власні масштабні розслідування обставин цих інцидентів, однак вони так і залишились не розкритими.

Фінляндія в грудні заявила, що "все вказує на те", що китайське судно навмисно пошкодило якорем Balticconnector.

У НАТО б’ють на сполох через вразливість підводної інфраструктури

Малетер підкреслив, що від моменту створення підводної інфраструктури приватними компаніями ситуація кардинально змінилась.

Наразі ця інфраструктура є вкрай вразливою для гібридних атак.

Вони не знали, що гібридна війна розвиватиметься так швидко. Понад 90 % перебуває під водою. Усі наші канали зв'язку між США, Канадою та Європою проходять під водою, тому існує безліч вразливих місць, — пояснює військовий НАТО. Поширити

За його словами, незважаючи на зростання ролі офшорної вітроенергетики для досягнення кліматичних цілей, підводна інфраструктура зберігає велике значення і має системні вразливості.

Це дуже важлива проблема, тому що це питання безпеки для майже 1 мільярда цивільних осіб нації. Ми повинні бути захищені і добре забезпечені нашими життєво важливими підводними інфраструктурами, — наголосив Малетер. Поширити

Але, за його словами, навіть за значної присутності НАТО неможливо охороняти кожен об'єкт підводної інфраструктури, тому основна відповідальність за захист власної інфраструктури лежить на державах.