Германия одобрила экспорт оружия в первом квартале 2024 года. Сколько выделили Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Германия одобрила экспорт оружия в первом квартале 2024 года. Сколько выделили Украине

Германия
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Источник:  Минобороны Германии

Украина получит 74% выделенных средств от Германии и останется основным государством-получателем немецкого экспорта вооружений.

Что известно об одобрении экспорта вооружения Германии

Согласно предварительным данным, в первом квартале 2024 года было выдано разрешение на окончательный экспорт вооружений на сумму около 5,2 млрд евро.

Из них 3,85 млрд. евро выделено на военное оружие и 1,4 млрд. евро на другие виды вооружений. Основной страной-получателем стала Украина, для которой был одобрен экспорт вооружений на сумму около 3,8 млрд. евро.

На Украину по-прежнему приходится 74% от общей стоимости выделений на первый квартал 2024 года и Украина остается основной страной-получателем немецкого экспорта вооружений, — сказал госсекретарь Свен Гигольд.

Также госсекретарь заявил о поддержке Германией Украины.

Цифры отражают непрерывную и дальновидную поддержку Германии Украины в ее самообороне против российской агрессивной войны, что противоречит международному праву, сказал Гигольд.

Помощь Германии Украине

Германия помогает Украине не только финансово, но и техникой. Так страна предоставила танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, автомобили, дроны и артиллерию.

Ранее мы писали, что Германия пришлет Украине еще одну систему Patriot

Также мы писали, что в Германии предложили ежегодно выделять Украине помощь в размере 5 млрд. евро.

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