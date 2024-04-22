Германия одобрила экспорт оружия в первом квартале 2024 года. Сколько выделили Украине

Украина получит 74% выделенных средств от Германии и останется основным государством-получателем немецкого экспорта вооружений.
Что известно об одобрении экспорта вооружения Германии
Согласно предварительным данным, в первом квартале 2024 года было выдано разрешение на окончательный экспорт вооружений на сумму около 5,2 млрд евро.
Из них 3,85 млрд. евро выделено на военное оружие и 1,4 млрд. евро на другие виды вооружений. Основной страной-получателем стала Украина, для которой был одобрен экспорт вооружений на сумму около 3,8 млрд. евро.
Также госсекретарь заявил о поддержке Германией Украины.
Помощь Германии Украине
Германия помогает Украине не только финансово, но и техникой. Так страна предоставила танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, автомобили, дроны и артиллерию.
Ранее мы писали, что Германия пришлет Украине еще одну систему Patriot
Также мы писали, что в Германии предложили ежегодно выделять Украине помощь в размере 5 млрд. евро.
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