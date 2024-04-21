Германия готова передать Украине оборудование по закрытым ТЭС

Германия предоставила Украине доступ к закрытым энергетическим объектам. Украина может получить оборудование, которое можно использовать в качестве доноров.

Как Германия поможет Украине с восстановлением энергетики

На самом деле, помощь идет постоянно. Это и оборудование разного рода. Мы сейчас с литовскими друзьями работаем очень тесно. Наша группа специалистов в Литве сейчас смотрит, какое оборудование на старых тепловых станциях, чтобы мы смогли использовать в качестве доноров для восстановления в Украине, — сказал министр. Поделиться

Галущенко отметил, что также помощь с оборудованием для украинской инфраструктуры оказывает Германия.

Канцлер Германии предложил возможность посмотреть на немецкие закрытые объекты, которые могут использоваться, заявил он. Поделиться

Что важно знать об атаках России на энергетику Украины

Как уже упоминалось ранее, в отопительный сезон 2022-2023 Украина пережила мощные российские атаки на энергосистему.

Тогда в городах и целых областях Украины вводилось отключение света, но полного блекаута в стране не произошло.

Весной 2024 года Россия снова начала активно атаковать украинскую энергетику. Под удары врага попадают все большее ТЭС и ТЭЦ.

Россиянам удалось вывести из строя Днепровскую ГЭС.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, РФ уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины, в том числе полностью была разрушена Трипольская ТЭС.

Глава государства предупредил, что под угрозой могут оказаться и украинские АЭС.