Германия готова передать Украине оборудование по закрытым ТЭС

Германия предоставила Украине доступ к закрытым энергетическим объектам. Украина может получить оборудование, которое можно использовать в качестве доноров.
Как Германия поможет Украине с восстановлением энергетики
Галущенко отметил, что также помощь с оборудованием для украинской инфраструктуры оказывает Германия.
Что важно знать об атаках России на энергетику Украины
Как уже упоминалось ранее, в отопительный сезон 2022-2023 Украина пережила мощные российские атаки на энергосистему.
Тогда в городах и целых областях Украины вводилось отключение света, но полного блекаута в стране не произошло.
Весной 2024 года Россия снова начала активно атаковать украинскую энергетику. Под удары врага попадают все большее ТЭС и ТЭЦ.
Россиянам удалось вывести из строя Днепровскую ГЭС.
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, РФ уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины, в том числе полностью была разрушена Трипольская ТЭС.
Глава государства предупредил, что под угрозой могут оказаться и украинские АЭС.
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