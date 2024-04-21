Німеччина готова передати Україні обладнання із закритих ТЕС

Німеччина надала Україні доступ до закритих енергетичних об'єктів. Україна може отримати устаткування, яке можна використати як донори.
Як Німеччина допоможе Україні із відновленням енергетики
Галущенко зазначив, що також допомогу з устаткуванням для української інфраструктури надає Німеччина.
Що важливо знати про атаки Росії на енергетику України
Як уже згадувалося раніше, під час опалювального сезону 2022-2023 Україна пережила потужні російські атаки на енергосистему.
Тоді в містах та цілих областях України вводилися відключення світла, але повного блекауту в країні не сталося.
Навесні 2024 року Росія знову почала активно атакувати українську енергетику. Під удари ворога потрапляють дедалі більше ТЕС та ТЕЦ.
Росіянам вдалося вивести з ладу Дніпровську ГЕС.
За словами українського лідера Володимира Зеленського, РФ знищила майже всю теплову електрогенерацію України, зокрема повністю було зруйновано Трипільську ТЕС.
Глава держави попередив, що під загрозою можуть бути і українські АЕС.
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