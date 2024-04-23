США готують найбільший від початку війни пакет допомоги Україні — Reuters
Категорія
Політика
Дата публікації

США готують найбільший від початку війни пакет допомоги Україні — Reuters

Джо Байден
Джерело:  Reuters

США готують найбільший від початку розв'язаної Росією злочинної війни пакет військової допомоги у розмірі понад 1 млрд доларів. 

Що відомо про новий пакет військової допомоги від США

Як очікується, пакет допомоги включає транспортні засоби, боєприпаси для ПЗРК Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою.

Що відомо про отримання Україною ракет ATACMS від США

Посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю журналістам “Української правди” зазначила, що наразі українські дипломати активно працюють над питанням отримання далекобійних ракет ATACMS від Вашингтону.

Перші ATACMS у нас вже були — ми використовували ракети дальністю 165 км. Зараз активно працюємо над тим, щоб отримати ті, які мають дальність 300 км. Нам вони дуже потрібні, так само, як і німецькі снаряди такого типу, — зазначила Маркарова.

За її словами, стратегія України залишається незмінною.

Ми оголошуємо про нову зброю вже тоді, коли бачимо її на полі бою, — пояснила дипломат.

Вона також надала пояснення стосовно використання ATACMS для знищення Кримського мосту.

Нам потрібна здатність досягнути всюди. І якщо вже так зовсім відверто, то статут ООН дає нам право на захист також у вигляді ударів по території країни-агресора. Просто в нас є обмеження від наших партнерів, які не хотіли би, щоб їхня зброя використовувалася за межами України. Але на всій території України, включно з Кримом і всіма іншими окупованими територіями, ми повинні знищувати як логістичні хаби, так війська агресора, — підкреслила Маркарова.

Пані посол також додала, що особисто вона жодного разу не отримувала офіційних сигналів від американських посадовців стосовно того, що українським військовим не варто атакувати НПЗ на території Росії.

Жодного разу через мене не було передано таких офіційних сигналів. Я стверджую, що не було офіційних заяв Сполучених Штатів про те, що ми не можемо цього робити, — наголосила Маркарова.

Водночас, вона визнала, що Сили оборони України не можуть використовувати американську зброю за межами України.

Але я офіційно, як посол, кажу, що жодного разу через мене не проходили сигнали про будь-які обмеження того, що ми робимо зброєю власного виробництва, — підкреслила дипломат.

Також у неї запитали, чи не з'являється в США думка про те, що ЗСУ потрібне право застосовувати західну зброю і проти військових цілей на території держави-агресора.

Усі опитування в Сполучених Штатах засвідчують: навіть серед людей, які дуже сильно підтримують надання Україні нової зброї, одним з найбільших побоювань є "втягування США у війну". Ми, звичайно, пояснюємо, що насправді для того, щоб запобігти розширенню війни, Захід має вдатися до рішучої зупинки Росії. Але суспільна думка, думка аналітичних центрів, думка президента Байдена є іншою, — пояснила Маркарова.

Крім того, вона прокоментувала твердження, що Сполучені Штати не хочуть поразки України, але так само вони бояться перемоги України.

Я не бачу в США боязні того, що ми виграємо. І адміністрація, і президент, і Конгрес розуміють, що ми повинні виграти, тому що ця війна — не тільки про Україну. Що без цього неможливо буде відновити повагу до територіальної цілісності, до суверенітету у світі, — підкреслила український дипломат.

Водночас, за її словами, у США немає розуміння, як перемогти агресивну ядерну державу, постійного члена Ради безпеки ООН і державу, від якої залежать дуже багато інших країн і яка досі визначає стан багатьох ресурсних ринків.

Через відсутність такого комплексного розуміння деякі аналітичні групи шукають шлях до "компромісу", попри те, що цей шлях багато разів доводив: з Росією це не працює. Тож тут дискусія ще триває. На це накладаються внутрішні процеси у США, — наголосила Маркарова.

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