США готують найбільший від початку розв'язаної Росією злочинної війни пакет військової допомоги у розмірі понад 1 млрд доларів.
Що відомо про новий пакет військової допомоги від США
Як очікується, пакет допомоги включає транспортні засоби, боєприпаси для ПЗРК Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою.
Що відомо про отримання Україною ракет ATACMS від США
Посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю журналістам “Української правди” зазначила, що наразі українські дипломати активно працюють над питанням отримання далекобійних ракет ATACMS від Вашингтону.
За її словами, стратегія України залишається незмінною.
Вона також надала пояснення стосовно використання ATACMS для знищення Кримського мосту.
Пані посол також додала, що особисто вона жодного разу не отримувала офіційних сигналів від американських посадовців стосовно того, що українським військовим не варто атакувати НПЗ на території Росії.
Водночас, вона визнала, що Сили оборони України не можуть використовувати американську зброю за межами України.
Також у неї запитали, чи не з'являється в США думка про те, що ЗСУ потрібне право застосовувати західну зброю і проти військових цілей на території держави-агресора.
Крім того, вона прокоментувала твердження, що Сполучені Штати не хочуть поразки України, але так само вони бояться перемоги України.
Водночас, за її словами, у США немає розуміння, як перемогти агресивну ядерну державу, постійного члена Ради безпеки ООН і державу, від якої залежать дуже багато інших країн і яка досі визначає стан багатьох ресурсних ринків.