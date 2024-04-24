Байден подписал законопроект о помощи Украине, Тайваню и Израилю

24 апреля президент США Джо Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долл и конфискацию активов РФ по сокращенной процедуре, ранее этого же дня утвердившего Сенат

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Исторический законопроект о помощи Украине от США подписан президентом страны.

Об этом стало известно по трансляции на Youtube-канале Белого дома.

Верхняя палата Конгресса США приняла проект закона HR815, предусматривающего помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также ответ на другие вызовы национальной безопасности США. В частности, законопроект включает 61 млрд долл для Украины.

Сенат проголосовал 79 голосами "за", при необходимых 50. "Против" было 18 голосов.

Ранее Белый дом опубликовал заявление, где заявил, что Байден подпишет пакет законопроектов 24 апреля, чтобы на этой же неделе возобновить поставки вооружений Украине.

Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Сенат Конгресса США за одобрение жизненно необходимой помощи Украине.

Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих проголосовавших партий. Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также поблагодарил всех американцев, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за рамки политики. Зеленский заявил, что ценит поддержку Байдена и с нетерпением ожидаю скорого подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, что "соответствует решимости, которую я всегда испытываю в наших переговорах".

Зеленский подчеркнул, что дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира.

Как проходило голосование в Сенате

Известно, что ходатайство о завершении дебатов по проекту закона лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера поддержали. Это позволит принять пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня, общие средства которого составляют 95 млрд долл, по сокращенной процедуре.

Рассмотрение законопроекта поддержали 72 сенатора, когда против проголосовали 13. Поделиться

Теперь в сенате есть не более 30 часов на обсуждение и голосование по документу.

В то же время, перед этим сенатор-республиканец Майк Ли внес поправку, благодаря которой процесс рассмотрения помощи мог бы затянуться, но она была отклонена.

Ранее лидер республиканской партии в сенате Митч Макконнелл призвал поддержать пакет с американской помощью для Украины, Израиля и Тайваня и сохранить лидирующую роль Соединенных Штатов Америки в мире. Об этом он заявил в выступлении перед основным голосованием за документ в верхней палате конгресса США.

Неспособность помочь Украине сейчас в противостоянии российской агрессии будет означать поощрение эскалации против наших ближайших союзников и торговых партнеров. Это будет означать больший риск, что американские силы будут вовлечены в конфликт. Поделиться

Ранее The Guardian сообщал голосование по пакету американской помощи, которое должно было начаться в 21:00 по киевскому времени, затягивается, поскольку в сенате республиканцы не могут предложить поправки.

Издание отмечало, что в верхней палате обвиняют лидера демократического большинства Чака Шумера в том, что он провозглашает свой вариант проекта закона "с минимальными жалобами и, возможно, без поправок".