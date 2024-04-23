Сенат США рассмотрит пакет помощи Украине по сокращенной процедуре

23 апреля Сенат США собрался на голосование за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Сенат рассмотрит пакет помощи Украине по сокращенной процедуре

В Сенате США завершилось процедурное голосование по законопроекту о помощи Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

Законопроект получил 80 голосов "за" и 19 "против". После этого начнется обсуждение, оно может занять до 30 часов.

Сенат США голосует за сокращенную процедуру рассмотрения пакета помощи Украине

Следующим шагом станет финальное голосование. Отметим, что для одобрения законопроект Сенатом необходимо минимум 50 голосов.

Посол Украины в США Оксана Маркарова уточнила, что Сенат поддержал предложение лидера демократов Ч. Шумера о прекращении дебатов по существу законопроекта о пакете международной помощи США, включающем Украину.

Решение поддержали 80 сенаторов (при необходимых 60), против проголосовало 19. Это решение начинает 30-часовой период выступлений сенаторов, в котором один сенатор может выступать до 1 часа. Фактическая продолжительность филибастера будет зависеть от количества сенаторов, участвующих в нем. Это откроет возможность для финального голосования по законопроекту. Поделиться

Сенат отклонил инициативы республиканцев

Верхняя палата Конгресса США отклонила инициативу республиканца Майка Ли, которая могла заблокировать скорейшее продвижение проекта закона HR815 с внешней помощью, а также поддержала решение завершить дебаты по законопроекту.

Голосования прошли 23 апреля в Сенате США.

Так, неоднократно выступавший против помощи Украине ультраправый республиканец Майк Ли внес поправку, которая должна была заблокировать усилия лидера демократов Чака Шумера провести рассмотрение HR815 без внесения поправок. Инициативу сенатора Ли поддержали только 46 законодателей из 100-мандантой палаты, она не прошла. Поделиться

Как республиканцы мешают окончательному одобрению помощи Украине от США

Отмечается, что запланированное в Сенате одобрение проекта финансирования помощи Украине откладывается из-за жалоб представителей Республиканской партии относительно невозможности внесения правок.

Представители Республиканской партии в Сенате Эрик Шмитт и Майк Ли обвинили лидера демократического большинства Чака Шумера в попытках вынести на голосование фактически собственный проект, до этого одобренный в Сенате, однако так и не рассматривался Палатой представителей.

Ли также жалуется, что выделение средств для помощи Украине является "непопулярным решением".

При этом сенатор Берни Сандерс выступил против помощи Израилю. Он не хочет, чтобы США выделяли деньги на "военную машину" Израиля.