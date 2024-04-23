Сенат США розгляне пакет допомоги Україні за скороченою процедурою

23 квітня Сенат США зібрався на голосування за пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Сенат розгляне пакет допомоги Україні за скороченою процедурою

У Сенаті США завершилося процедурне голосування щодо законопроєкт про допомогу Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

Законопроєкт отримав 80 голосів "за" і 19 "проти". Після цього почнеться обговорення, воно може тривати до 30 годин.

Cенат США голосує за скорочену процедуру розгляду пакету допомоги Україні

Наступним кроком стане фінальне голосування. Наголосимо, що для схвалення законопроєкт Сенатом необхідно мінімум 50 голосів.

Посол України у США Оксана Маркарова уточнила, що Сенат підтримав пропозицію лідера демократів Ч. Шумера щодо припинення дебатів по суті законопроєкту про пакет міжнародної допомоги США, який включає Україну.

Рішення підтримали 80 сенаторів (при необхідних 60), проти проголосувало 19. Це рішення розпочинає 30-годинний період виступів сенаторів, в якому один сенатор може виступати до 1 години. Фактична тривалість філібастера залежатиме від кількості сенаторів, які братимуть у ньому участь. Це відкриє можливість для фінального голосування за законопроєкт. Поширити

Сенат відхилив ініціативи республіканців

Верхня палата Конгресу США відхилила ініціативу республіканця Майка Лі, яка могла заблокувати швидке просування проєкту закону H.R.815 із зовнішньою допомогою, а також підтримала рішення завершити дебати по законопроєкту.

Голосування відбулися 23 квітня у Сенаті США.

Так, ультраправий республіканець Майк Лі, який неодноразово виступав проти допомоги Україні, вніс поправку, яка мала заблокувати зусилля лідера демократів Чака Шумера провести розгляд H.R.815 без внесення поправок. Ініціативу сенатора Лі підтримали лише 46 законодавців зі 100-мандантої палати, вона не пройшла. Поширити

Як республіканці заважають остаточному схваленню допомоги Україні від США

Зазначається, що заплановане у Сенаті схвалення проекту фінансування допомоги Україні відкладається через скарги представників Республіканської партії щодо неможливості внесення правок.

Представники Республіканської партії у Сенаті Ерік Шмітт та Майк Лі звинуватили лідера демократичної більшості Чака Шумера у спробах винести на голосування фактично власний проєкт, який до цього був схвалений у Сенаті, однак так і не розглядався Палатою представників.

Лі також скаржиться, що виділення коштів для допомоги Україні є "непопулярним рішенням".

При цьому сенатор Берні Сандерс виступив проти допомоги Ізраїлю. Він не хоче, щоб США виділяли гроші на "військову машину" Ізраїлю.