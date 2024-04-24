Сенат США поддержал выделение помощи Украине — Байден и Зеленский отреагировали
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Политика
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Сенат США поддержал выделение помощи Украине — Байден и Зеленский отреагировали

Сенат США
США
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Сенат Конгресса США окончательно проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. С комментарием на этот счет уже выступили украинский и американский лидер Владимир Зеленский и Джо Байден.

Сенат США принял окончательное решение о помощи Украине

Следует обратить внимание на то, что законопроект о выделении финансирования союзникам США набрал 79 голосов "за". "Против" проголосовало 17 сенаторов.

Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект.

Чтобы законопроект вступил в силу — его должен подписать глава Белого дома Джо Байден.

Как уже упоминалось ранее, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины.

По словам посла США в Украине Оксаны Маркаровой, первый пакет американских вооружений по новому закону, вполне возможно, ВСУ смогут получить уже в апреле.

Как на решение Сената отреагировали Байден и Зеленский

Американский лидер Джо Байден публично пообещал подписать законопроект о помощи Украине 24 апреля — как только он будет на его столе.

Как отметил президент США, крайне важно как можно скорее начать отправку оружия и оборудования в Украину.

Мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС и тиранов, таких как Путин, — подчеркнул Джо Байден.

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил благодарность Сенату Конгресса США, а также всем причастным к этому решению.

Я благодарен Сенату Конгресса США за одобрение жизненно необходимой помощи Украине. Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих проголосовавших партий.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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