Сенат США підтримав виділення допомоги Україні — Байден та Зеленський відреагували

Сенат Конгресу США остаточно проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. З коментарем з цього приводу уже виступили український та американський лідер Володимир Зеленський та Джо Байден.

Сенат США ухвалив остаточне рішення щодо допомоги Україні

Варто звернути увагу на те, що законопроєкт про виділення фінансування союзникам США набрав 79 голосів "за". "Проти" проголосувало 17 сенаторів.

Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт.

Щоб законопроєкт набув чинності — його повинен підписати очільник Білого дому Джо Байден.

Як уже згадувалося раніше, 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України.

За словами пані посла США в Україні Оксани Маркарової, перший пакет американських озброєнь за новим законом, цілком можливо, ЗСУ можуть отримати у квітні.

Як на рішення Сенату відреагували Байден та Зеленський

Американський лідер Джо Байден публічно пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні 24 квітня — як тільки він буде на його столі.

Як зазначив президент США, вкрай важливо якомога швидше розпочати надсилати зброю та обладнання в Україну.

Ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін, — наголосив Джо Байден. Поширити

Український лідер Володимир Зеленський висловив вдячність Сенату Конгресу США, а також усім причетним до цього рішення.