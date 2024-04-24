ATACMS и HIMARS. Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ATACMS и HIMARS. Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи Украине

Владимир Зеленский
Зеленский
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24 апреля США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

ATACMS и HIMARS для Украины

Новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов будет содержать ракеты ATACMS и необходимые системы ПВО.

Об этом сообщает в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

На днях уже максимально активно работали с нашими американскими друзьями — на всех уровнях, чтобы оперативно наполнить этот пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. От ATACMS и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для HIMARS до необходимой ПВО и техники.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, а также американский народ за поддержку Украины.

Сейчас будем делать все, чтобы компенсировать прошедшие в дебатах пол года в сомнениях. То, что российские оккупанты смогли за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него.

Что в новом пакете помощи от США

Как сообщил Пентагон, в новый пакет военной помощи от США вошли:

  • ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО;

  • зенитные ракеты Stinger;

  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны 50-го калибра для борьбы с дронами;

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;

  • 155 мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным веществом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;

  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

  • минометные снаряды калибра 60 мм;

  • боевые машины пехоты Bradley;

  • минностойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);

  • многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);

  • транспортные средства материально-технического обеспечения;

  • тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;

  • противотанковые ракеты TOW;

  • противотанковые системы Javelin и AT-4;

  • высокоточные авиационные боеприпасы;

  • аэродромно-вспомогательное оборудование;

  • противоброневые мины;

  • противопехотные мины Claymore;

  • взрывные боеприпасы для уборки помех;

  • приборы ночного видения;

  • запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

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