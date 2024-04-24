ATACMS и HIMARS. Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи Украине

24 апреля США предоставили Украине новый пакет военной помощи.
ATACMS и HIMARS для Украины
Новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов будет содержать ракеты ATACMS и необходимые системы ПВО.
Об этом сообщает в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, а также американский народ за поддержку Украины.
Что в новом пакете помощи от США
Как сообщил Пентагон, в новый пакет военной помощи от США вошли:
ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО;
зенитные ракеты Stinger;
стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны 50-го калибра для борьбы с дронами;
дополнительные боеприпасы для HIMARS;
155 мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным веществом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
минометные снаряды калибра 60 мм;
боевые машины пехоты Bradley;
минностойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);
многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);
транспортные средства материально-технического обеспечения;
тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;
противотанковые ракеты TOW;
противотанковые системы Javelin и AT-4;
высокоточные авиационные боеприпасы;
аэродромно-вспомогательное оборудование;
противоброневые мины;
противопехотные мины Claymore;
взрывные боеприпасы для уборки помех;
приборы ночного видения;
запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
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