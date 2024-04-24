США начинают отправлять в Украину вооружение из нового пакета военной помощи

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал законопроект о предоставлении Украине 61 млрд долл военной помощи. И сразу объявил, что вооружение из пакета уже готовится к отправке в Украину.
Украина получит новый пакет военной помощи от США
Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине.
Об этом сообщается на видео Белого дома.
По словам Байдена, новая американская помощь будет доставлена в Украину в считанные часы.
Что в новом пакете помощи от США
Как сообщил Пентагон, в новый пакет военной помощи от США вошли:
ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО;
зенитные ракеты Stinger;
стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны 50-го калибра для борьбы с дронами;
дополнительные боеприпасы для HIMARS;
155 мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным веществом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
минометные снаряды калибра 60 мм;
боевые машины пехоты Bradley;
минностойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);
многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);
транспортные средства материально-технического обеспечения;
тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;
противотанковые ракеты TOW;
противотанковые системы Javelin и AT-4;
высокоточные авиационные боеприпасы;
аэродромно-вспомогательное оборудование;
противоброневые мины;
противопехотные мины Claymore;
взрывные боеприпасы для уборки помех;
приборы ночного видения;
запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Конгресс США выделил деньги на поддержку Украины
Накануне Сенат США поддержал пакет законопроекта по Украине, Израилю, Тайваню и вопросам национальной безопасности США, одобренных ранее Палатой представителей США. Документы были инициированы спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.
Это голосование поставило точку в полугодовой волоките вокруг выделения средств в поддержку Украины.
Теперь правительство США имеет более 60 млрд долл на расходы, связанные с помощью Украины. В частности, на военные расходы предусмотрено 49,9 млрд долл, но почти половина этих средств останется в США и будет израсходована на пополнение американских запасов.
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