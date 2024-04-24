США начинают отправлять в Украину вооружение из нового пакета военной помощи
Категория
Политика
Дата публикации

США начинают отправлять в Украину вооружение из нового пакета военной помощи

The White House
Ракета
Read in English
Читати українською

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал законопроект о предоставлении Украине 61 млрд долл военной помощи. И сразу объявил, что вооружение из пакета уже готовится к отправке в Украину.

Украина получит новый пакет военной помощи от США

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщается на видео Белого дома.

Теперь Америка пошлет в Украину ту помощь, которая им нужна, чтобы бороться дальше... Я хочу разбить все, чтобы как можно скорее продвинуть этот пакет.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

По словам Байдена, новая американская помощь будет доставлена в Украину в считанные часы.

В ближайшие часы, буквально через несколько часов, мы начнем отправлять в Украину оборудование для ПВО, боеприпасы к артиллерии и реактивным системам, бронетехнику.

Что в новом пакете помощи от США

Как сообщил Пентагон, в новый пакет военной помощи от США вошли:

  • ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО;

  • зенитные ракеты Stinger;

  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны 50-го калибра для борьбы с дронами;

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;

  • 155 мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным веществом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;

  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

  • минометные снаряды калибра 60 мм;

  • боевые машины пехоты Bradley;

  • минностойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);

  • многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);

  • транспортные средства материально-технического обеспечения;

  • тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;

  • противотанковые ракеты TOW;

  • противотанковые системы Javelin и AT-4;

  • высокоточные авиационные боеприпасы;

  • аэродромно-вспомогательное оборудование;

  • противоброневые мины;

  • противопехотные мины Claymore;

  • взрывные боеприпасы для уборки помех;

  • приборы ночного видения;

  • запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Конгресс США выделил деньги на поддержку Украины

Накануне Сенат США поддержал пакет законопроекта по Украине, Израилю, Тайваню и вопросам национальной безопасности США, одобренных ранее Палатой представителей США. Документы были инициированы спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Это голосование поставило точку в полугодовой волоките вокруг выделения средств в поддержку Украины.

Теперь правительство США имеет более 60 млрд долл на расходы, связанные с помощью Украины. В частности, на военные расходы предусмотрено 49,9 млрд долл, но почти половина этих средств останется в США и будет израсходована на пополнение американских запасов.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден согласился подписать законопроекты о помощи Украине и Израилю
Джо Байден
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сенат США поддержал выделение помощи Украине — Байден и Зеленский отреагировали
Сенат США
США
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден подписал законопроект о помощи Украине, Тайваню и Израилю
The White House
Байден

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?