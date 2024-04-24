США начинают отправлять в Украину вооружение из нового пакета военной помощи

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал законопроект о предоставлении Украине 61 млрд долл военной помощи. И сразу объявил, что вооружение из пакета уже готовится к отправке в Украину.

Украина получит новый пакет военной помощи от США

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщается на видео Белого дома.

Теперь Америка пошлет в Украину ту помощь, которая им нужна, чтобы бороться дальше... Я хочу разбить все, чтобы как можно скорее продвинуть этот пакет. Джо Байден Президент США

По словам Байдена, новая американская помощь будет доставлена в Украину в считанные часы.

В ближайшие часы, буквально через несколько часов, мы начнем отправлять в Украину оборудование для ПВО, боеприпасы к артиллерии и реактивным системам, бронетехнику. Поделиться

Что в новом пакете помощи от США

Как сообщил Пентагон, в новый пакет военной помощи от США вошли:

ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО;

зенитные ракеты Stinger;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны 50-го калибра для борьбы с дронами;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155 мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным веществом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

минометные снаряды калибра 60 мм;

боевые машины пехоты Bradley;

минностойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);

многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);

транспортные средства материально-технического обеспечения;

тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;

противотанковые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

аэродромно-вспомогательное оборудование;

противоброневые мины;

противопехотные мины Claymore;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

приборы ночного видения;

запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Конгресс США выделил деньги на поддержку Украины

Накануне Сенат США поддержал пакет законопроекта по Украине, Израилю, Тайваню и вопросам национальной безопасности США, одобренных ранее Палатой представителей США. Документы были инициированы спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Это голосование поставило точку в полугодовой волоките вокруг выделения средств в поддержку Украины.

Теперь правительство США имеет более 60 млрд долл на расходы, связанные с помощью Украины. В частности, на военные расходы предусмотрено 49,9 млрд долл, но почти половина этих средств останется в США и будет израсходована на пополнение американских запасов.