Байден согласился подписать законопроекты о помощи Украине и Израилю
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Байден согласился подписать законопроекты о помощи Украине и Израилю

Джо Байден
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Источник:  Пресс-служба Белого дома

Президент Джо Байден пообещал сразу же подписать законопроекты по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню после их одобрения Конгрессом.

Байден подпишет законопроекты от Палаты представителей

Байден подчеркнул, что поддерживает инициативу спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим палестинцам на территории Сектора Газа.

Президент США напомнил, что Израиль находился под беспрецедентными атаками Ирана, а Украина сталкивается с продолжающимися обстрелами со стороны России, резко усилившимися за последний месяц.

Палата представителей должна принять этот пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать ее примеру. Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал всему миру: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха, — подчеркнул Байден.

Что известно о предложенных Джонсоном проектах помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Отмечается, что по инициативе спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона, финансирование помощи Украине должно составить 61 млрд долларов.

Также законопроект обязывает президента США одобрить передачу Украине дальнобойных комплексов ATACMS.

Однако в тексте уточняется: если, по мнению главы государства, передача ATACMS нанесет ущерб интересам национальной безопасности США, то он может отложить их передачу. Тогда президент США должен уведомить комитеты по обороне Конгресса, комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Сената и комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Палаты представителей.

Израиль должен получить помощь в размере 26 млрд долларов.

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