Президент Джо Байден пообещал сразу же подписать законопроекты по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню после их одобрения Конгрессом.
Байден подпишет законопроекты от Палаты представителей
Байден подчеркнул, что поддерживает инициативу спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим палестинцам на территории Сектора Газа.
Президент США напомнил, что Израиль находился под беспрецедентными атаками Ирана, а Украина сталкивается с продолжающимися обстрелами со стороны России, резко усилившимися за последний месяц.
Что известно о предложенных Джонсоном проектах помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Отмечается, что по инициативе спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона, финансирование помощи Украине должно составить 61 млрд долларов.
Также законопроект обязывает президента США одобрить передачу Украине дальнобойных комплексов ATACMS.
Однако в тексте уточняется: если, по мнению главы государства, передача ATACMS нанесет ущерб интересам национальной безопасности США, то он может отложить их передачу. Тогда президент США должен уведомить комитеты по обороне Конгресса, комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Сената и комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Палаты представителей.
Израиль должен получить помощь в размере 26 млрд долларов.
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