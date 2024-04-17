Президент Джо Байден пообіцяв одразу ж підписати законопроекти щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню після їхнього схвалення Конгресом.
Байден підпише законопроекти від Палати представників
Байден підкреслив, що підтримує ініціативу спікера Палати представників, республіканця Майка Джонсона щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також щодо надання гуманітарної допомоги постраждалим палестинцям на території Сектора Газа.
Президент США нагадав, що Ізраїль перебував під безпрецедентними атаками Ірану, а Україна стикається з триваючими обстрілами з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць.
Що відомо про запропоновані Джонсоном проекти допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню
Зазначається, що за ініціативою спікера Палати представників, республіканця Майка Джонсона, фінансування допомоги Україні має скласти 61 млрд доларів.
Також законопроект забов’язує президента США схвалити передачу Україні далекобійних комплексів ATACMS.
Однак у тексті уточнюється: якщо на думку голови держави передача ATACMS завдасть шкоди інтересам національної безпеки США, то він може відкласти їх передачу. Тоді президент США має повідомити комітети з оборони Конгресу, комітети з асигнувань та міжнародних відносин Сенату та комітети з асигнувань та міжнародних відносин Палати представників.
Ізраїль натомість має отримати допомогу у розмірі 26 млрд доларів.
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