США пообещали Украине еще больше ракет ATACMS

Снабжение Украины от США дальнобойных ракет ATACMS продолжится.
Украина получит от США еще больше ATACMS
Соединенные Штаты Америки и дальше продолжат поставлять Украине тактические ракеты ATACMS.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.
В то же время, он отказался называть конкретное количество ракет, которые планирует поставить Вашингтон в Украину.
ATACMS в Украине: что известно
Соединенные Штаты подтвердили, что в марте этого года ракеты дальнего радиуса действия ATACMS тайно прибыли в Украину. Они были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 млн долл., объявленный 12 марта.
Вероятно, эти ракеты использовали удар по аэродрому в оккупированном Джанкое.
Также представитель Пентагона заявил, что Украина применила ATACMS в ночь на 24 апреля. Однако детали по этой теме он не рассказал.
Также президент Владимир Зеленский в одном из своих обращений заявил, что состоялась договоренность с президентом США Джо Байденом о последующих поставках ATACMS в Украину.
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