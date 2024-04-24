США пообещали Украине еще больше ракет ATACMS
Категория
Политика
Дата публикации

США пообещали Украине еще больше ракет ATACMS

The White House
ATACMS
Читати українською

Снабжение Украины от США дальнобойных ракет ATACMS продолжится.

Украина получит от США еще больше ATACMS

Соединенные Штаты Америки и дальше продолжат поставлять Украине тактические ракеты ATACMS.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

Как я уже сказал во вступительном слове, мы уже отправили несколько (ракет — ред.), и теперь, когда у нас есть дополнительные полномочия и средства, мы отправим больше.

Джейк Салливан

Джейк Салливан

Советник президента США

В то же время, он отказался называть конкретное количество ракет, которые планирует поставить Вашингтон в Украину.

ATACMS в Украине: что известно

Соединенные Штаты подтвердили, что в марте этого года ракеты дальнего радиуса действия ATACMS тайно прибыли в Украину. Они были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 млн долл., объявленный 12 марта.

Вероятно, эти ракеты использовали удар по аэродрому в оккупированном Джанкое.

Также представитель Пентагона заявил, что Украина применила ATACMS в ночь на 24 апреля. Однако детали по этой теме он не рассказал.

Также президент Владимир Зеленский в одном из своих обращений заявил, что состоялась договоренность с президентом США Джо Байденом о последующих поставках ATACMS в Украину.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина договорилась с США о передаче ATACMS — Зеленский
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ATACMS и HIMARS. Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи Украине
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США уже тайно передали Украине ракеты ATACMS — Reuters
ATACMS

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?