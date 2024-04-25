Як ATACMS можуть змінити ситуацію на українському фронті — пояснення аналітиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Як ATACMS можуть змінити ситуацію на українському фронті — пояснення аналітиків

ATACMS
Джерело:  ISW

Американський Інститут вивчення війни прогнозує, що саме завдяки ракетам ATACMS українські воїни можуть послабити логістику армії РФ, а також розбити аеродроми й військові склади на території країни-агресорки.

ATACMS можуть відіграти важливу роль у боротьбі з російськими окупантами

Згідно з даними ISW, допомога Україні від США може прибути на фронт протягом наступних кількох тижнів, тобто раніше, ніж хотілося б Росії.

Іноземні експерти прогнозують погіршення ситуації на полі бою, аж поки ЗСУ не отримають і не почнуть використовувати військову техніку.

Це означає, що українським воїнам буде непросто тримати оборону поблизу Часового Яру і на північний захід від Авдіївки.

Надходження ракет великої дальності ATACMS дозволить ЗСУ послабити російську логістику і загрожувати російським аеродромам у глибокому тилу, хоча місяці затримки, можливо, дали російським військовим час підготуватися до ударів ракет ATACMS, — йдеться в звіті.

Як ЗСУ повинні використовувати ATACMS для найкращого ефекту

За словами американських аналітиків, ракети ATACMS будуть вкрай серйозною загрозою для російських складів боєприпасів у тилових районах.

Окрім того, саме вони змусять командування вибирати між укріпленням існуючих складів і подальшим розосередженням складів по всій окупованій Україні.

Інститут вивчення війни вважає, що українські удари по російських об'єктах логістики або авіації в глибокому тилу матимуть оперативне значення.

Однак для цього є одна важлива умова — бійці ЗСУ повинні чітко скоординувати ці удари з наземними операціями, щоб скористатися слабкістю противника після удару.

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