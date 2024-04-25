Як ATACMS можуть змінити ситуацію на українському фронті — пояснення аналітиків

Американський Інститут вивчення війни прогнозує, що саме завдяки ракетам ATACMS українські воїни можуть послабити логістику армії РФ, а також розбити аеродроми й військові склади на території країни-агресорки.
ATACMS можуть відіграти важливу роль у боротьбі з російськими окупантами
Згідно з даними ISW, допомога Україні від США може прибути на фронт протягом наступних кількох тижнів, тобто раніше, ніж хотілося б Росії.
Іноземні експерти прогнозують погіршення ситуації на полі бою, аж поки ЗСУ не отримають і не почнуть використовувати військову техніку.
Це означає, що українським воїнам буде непросто тримати оборону поблизу Часового Яру і на північний захід від Авдіївки.
Як ЗСУ повинні використовувати ATACMS для найкращого ефекту
За словами американських аналітиків, ракети ATACMS будуть вкрай серйозною загрозою для російських складів боєприпасів у тилових районах.
Окрім того, саме вони змусять командування вибирати між укріпленням існуючих складів і подальшим розосередженням складів по всій окупованій Україні.
Інститут вивчення війни вважає, що українські удари по російських об'єктах логістики або авіації в глибокому тилу матимуть оперативне значення.
Однак для цього є одна важлива умова — бійці ЗСУ повинні чітко скоординувати ці удари з наземними операціями, щоб скористатися слабкістю противника після удару.
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