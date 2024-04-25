Как ATACMS может изменить ситуацию на украинском фронте — объяснение аналитиков

Американский Институт изучения войны прогнозирует, что именно благодаря ракетам ATACMS украинские воины могут ослабить логистику армии РФ, а также разбить аэродромы и военные склады на территории страны-агрессорки.
ATACMS могут сыграть немаловажную роль в борьбе с российскими оккупантами
Согласно данным ISW, помощь Украине от США может прибыть на фронт в течение следующих нескольких недель, то есть раньше, чем хотелось бы России.
Иностранные эксперты прогнозируют ухудшение ситуации на поле боя, пока ВСУ не получат и не начнут использовать военную технику.
Это значит, что украинским воинам будет непросто держать оборону вблизи Часового Яра и северо-западнее Авдеевки.
Как ВСУ должны использовать ATACMS для наилучшего эффекта
По словам американских аналитиков, ракеты ATACMS будут очень серьезной угрозой для российских складов боеприпасов в тыловых районах.
Кроме того, именно они заставят командование выбирать между укреплением существующих складов и последующим рассредоточением складов по всей оккупированной Украине.
Институт изучения войны считает, что украинские удары по российским объектам логистики или авиации в глубоком тылу будут иметь оперативное значение.
Однако для этого есть одно важное условие — бойцы ВСУ должны четко скоординировать эти удары с наземными операциями, чтобы воспользоваться слабостью противника после удара.
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