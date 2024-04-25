Как ATACMS может изменить ситуацию на украинском фронте — объяснение аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Как ATACMS может изменить ситуацию на украинском фронте — объяснение аналитиков

ATACMS
Читати українською
Источник:  ISW

Американский Институт изучения войны прогнозирует, что именно благодаря ракетам ATACMS украинские воины могут ослабить логистику армии РФ, а также разбить аэродромы и военные склады на территории страны-агрессорки.

ATACMS могут сыграть немаловажную роль в борьбе с российскими оккупантами

Согласно данным ISW, помощь Украине от США может прибыть на фронт в течение следующих нескольких недель, то есть раньше, чем хотелось бы России.

Иностранные эксперты прогнозируют ухудшение ситуации на поле боя, пока ВСУ не получат и не начнут использовать военную технику.

Это значит, что украинским воинам будет непросто держать оборону вблизи Часового Яра и северо-западнее Авдеевки.

Поступление ракет большой дальности ATACMS позволит ВСУ ослабить российскую логистику и угрожать российским аэродромам в глубоком тылу, хотя месяцы задержки, возможно, дали российским военным время подготовиться к ударам ракет ATACMS, — сказано в отчете.

Как ВСУ должны использовать ATACMS для наилучшего эффекта

По словам американских аналитиков, ракеты ATACMS будут очень серьезной угрозой для российских складов боеприпасов в тыловых районах.

Кроме того, именно они заставят командование выбирать между укреплением существующих складов и последующим рассредоточением складов по всей оккупированной Украине.

Институт изучения войны считает, что украинские удары по российским объектам логистики или авиации в глубоком тылу будут иметь оперативное значение.

Однако для этого есть одно важное условие — бойцы ВСУ должны четко скоординировать эти удары с наземными операциями, чтобы воспользоваться слабостью противника после удара.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ATACMS и HIMARS. Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи Украине
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США уже тайно передали Украине ракеты ATACMS — Reuters
ATACMS
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США пообещали Украине еще больше ракет ATACMS
The White House
ATACMS

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?