За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, заяви ЗМІ про нібито таємне отримання Україною від США далекобійних ракет ATACMS є спекулятивними.
В ОП розкритикували заяви ЗМІ про нібито таємне отримання ATACMS від США
Подоляк зауважив, що як Україна отримає від США ATACMS, це одразу буде видно по кількості ліквідованої техніки окупаційної армії РФ та дальності ураження.
Що каже президент Володимир Зеленський
Глава держави зазначив, що Україні потрібна велика кількість сучасної західної зброї для деокупації власних територій та відкидання країни-агресорки Росії на власну землю.
Що кажуть в ЗСУ
Речник Об’єднаного інформаційного центру ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин зазначив, що завдяки допомозі від США українські військові зможуть стабілізувати фронт на сході України.
Він підкреслив, що в рамках пакету військової підтримки від США українські військові отримають велику кількість артилерійських боєприпасів великого калібру, сучасну військову техніку, станції РЕР та РЕБ, системи ППО.
Все допоможе українським військовим істотно змінити ситуацію на фронті та перехопити ініціативу в російських окупантів.
За його словами, мова йде про можливість стабілізувати лінію фронту в районі Бахмута, Авдіївки та Новопавлівська на Донеччині.
Волошин підкреслив, що нова допомога дасть змогу досягти технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї.
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