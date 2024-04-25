Білоруський диктатор та поплічник лідера кремлівського тоталітарного режиму Володимира Путіна Олександр Лукашенко цинічно заявив про готовність Кремля використати ядерну зброю проти України у разі ударів ракетами ATACMS по території Росії.

Лукашенко вдається до істеричних погроз на тлі отримання Україною ATACMS від США

Зокрема, Лукашенко заявив, що США нібито намагаються послабити Росію та “перевантажити” Європу аби сам на сам вступити у протистояння із Китаєм.

Будь-яке необережне слово або рух і може початися відкрите збройне протистояння, аж до застосування ядерної зброї, — істерично заявляє білоруський диктатор. Поширити

Він підкреслив, що нібито США передали Україні далекобійні ракети ATACMS без попередніх умов їхнього використання.

І якщо ситуація складеться загрозливо — перш за все, чого вони хочуть для внутрішньої ситуації в Росії, Росія застосує весь арсенал, яким вона володіє. Це буде апокаліпсис. Для цього все готово, — лякає Лукашенко. Поширити

Він також заявив, що після розвалу СРСР на території Білорусі перебувала найсучасніша на той момент стратегічна ядерна зброя, яка тепер знаходиться в Росії.

Була розміщена, і я її бачив, як я говорив, обіймався з ядерною боєголовкою стратегічного призначення, — заявляє білоруський диктатор. Поширити

Як Україна збільшує перелік нафтопереробних об’єктів в Росії із метою знищення

За словами військово-політичного аналітика Тараса Загороднього у матеріалі для видання “Цензор.net”, СБУ розширює перелік об’єктів в Росії, на які здійснюються атаки дронами.

Зокрема, до цього переліку також потрапили нафтобази країни-агресорки.

Збільшується перелік цілей, по яким бʼє СБУ. Так, їх дрони за останній час успішно атакували вже 13 нафтопереробних заводів Росії. Тепер черга дійшла і до великих нафтових баз. Крім того, нагадаю, що також атакують металургійні заводи і авіабази, — підкреслив аналітик. Поширити

Він зазначив, що такі атаки мають і практичний ефект, а не лише суто естетичне задоволення від масштабних пожеж на стратегічних об’єктах країни-агресорки.