Білоруський диктатор та поплічник лідера кремлівського тоталітарного режиму Володимира Путіна Олександр Лукашенко цинічно заявив про готовність Кремля використати ядерну зброю проти України у разі ударів ракетами ATACMS по території Росії.
Лукашенко вдається до істеричних погроз на тлі отримання Україною ATACMS від США
Зокрема, Лукашенко заявив, що США нібито намагаються послабити Росію та “перевантажити” Європу аби сам на сам вступити у протистояння із Китаєм.
Він підкреслив, що нібито США передали Україні далекобійні ракети ATACMS без попередніх умов їхнього використання.
Він також заявив, що після розвалу СРСР на території Білорусі перебувала найсучасніша на той момент стратегічна ядерна зброя, яка тепер знаходиться в Росії.
Як Україна збільшує перелік нафтопереробних об’єктів в Росії із метою знищення
За словами військово-політичного аналітика Тараса Загороднього у матеріалі для видання “Цензор.net”, СБУ розширює перелік об’єктів в Росії, на які здійснюються атаки дронами.
Зокрема, до цього переліку також потрапили нафтобази країни-агресорки.
Він зазначив, що такі атаки мають і практичний ефект, а не лише суто естетичне задоволення від масштабних пожеж на стратегічних об’єктах країни-агресорки.