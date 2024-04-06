Лукашенко підписав закон про введення SMS-повісток в Білорусі

В Білорусі повістки приходитимуть SMS-повідомлення

Як зазначається, новий закон дозволяє військовим комісаріатам сповіщати чоловіків про явку у військкомат чи заклик на військову службу через SMS. Оператори звʼязку тепер зобовʼязані надавати номери громадян, які перебувають на військовому обліку, на запит військкоматів протягом тижня.

SMS-повістки будуть надсилатися у разі мобілізації, а також на заходи по мобілізаційній підготовці. Факту надсилання SMS буде достатньо, щоб повідомлення вважалося юридично доставленим адресату.

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Щодо паперових повісток, то тепер їх вручатимуть не тільки працівники військкоматів. Це зможуть робити посадові особи організацій, яких визначить місцева влада.

Повістки можуть вручати не лише за місцем проживання, а й за місцем роботи чи перебування.

Максимальне покарання за ухилення від призову тепер три роки позбавлення волі замість двох років. Неявка на призовні заходи без поважної причини — це штраф. Максимальний штраф за порушення перед військовим обліком збільшили з 3 до 25 базових величин. Базова величина становить 40 білоруських рублів (500 грн).

Лукашенко заявив про підготовку Білорусі до війни

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до прикордонного міста Гродно заявив, що Білорусь врешті готується до війни, хоч і не хоче воювати.

Нікому не вірте, що хочемо воювати. Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру — готуйся до війни" — не я це вигадав. Це дуже правильно сказано, — заявив білоруський диктатор. Поширити

За його словами, у Білорусі ведеться “необхідна підготовка відповідних підрозділів, до військ поставляються різні види озброєнь та техніки”.

Якщо звідти (з недружніх країн. — ред.) хтось підвиває і нас критикує, знайте: ми робимо правильно. Якщо там нас почнуть хвалити — біда, — сказав Лукашенко. Поширити

Самопроголошений президент також заявив, що Білорусь нібито нікому нічим не загрожує: "Нам не треба комусь загрожувати. Ми не хочемо чужої землі. Нам цю дай боже обробити".