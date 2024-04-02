Лукашенко заявив про підготовку Білорусі до війни

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до прикордонного міста Гродно заявив, що Білорусь врешті готується до війни, хоч і не хоче воювати.

Що сказав Лукашенко про підготовку до війни

Нікому не вірте, що хочемо воювати. Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру — готуйся до війни" — не я це вигадав. Це дуже правильно сказано, — заявив білоруський диктатор. Поширити

За його словами, у Білорусі ведеться “необхідна підготовка відповідних підрозділів, до військ поставляються різні види озброєнь та техніки”.

Якщо звідти (з недружніх країн. — ред.) хтось підвиває і нас критикує, знайте: ми робимо правильно. Якщо там нас почнуть хвалити — біда, — сказав Лукашенко. Поширити

Самопроголошений президент також заявив, що Білорусь нібито нікому нічим не загрожує: "Нам не треба комусь загрожувати. Ми не хочемо чужої землі. Нам цю дай боже обробити".

Також Лукашенко звернувся до мешканів Гродно, заявивши, що “ми вас нікому не віддамо“.

На сайті Лукашенка зазначається, що він взяв участь у церемонії закладення капсули на місці будівництва нової міської лікарні в прикордонному Гродно, чим нібито дав "послання сусіднім із Білоруссю країнам".

Нібито Білорусь теж риє землю поруч з кордоном, але не для окопів, а для медустанови.

Не перша заява Лукашенка про війну

26 березня білоруський диктатор Олександр Лукашенко розмовляв з командувачем Північно-Західного оперативного командування Олександром Науменком.

Лукашекно почав цікавитися у військових шириною Сувалкського коридору, про який "весь час вони (ймовірно, мається на увазі Литва. — ред.) варнякають".

Даремно вони себе так поводять. Але зараз тобі доведеться протистояти балтійським республікам… І частину Польщі ти прихоплюєш, — сказав Лукашенко, дізнавшись ширину коридору (42 кілометри по прямій). Поширити

За словами Науменка, "всі дії сплановані, питання бойової готовності відпрацьовуються, особовий склад готується".