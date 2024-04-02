Лукашенко заявил о подготовке Беларуси к войне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в пограничный город Гродно заявил, что Беларусь все же готовится к войне, хотя и не хочет воевать.
Что сказал Лукашенко о подготовке к войне
По его словам, в Беларуси ведется "необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники".
Самопровозглашенный президент также заявил, что Беларусь якобы никому ничем не угрожает: "Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать".
Также Лукашенко обратился к жителям Гродно, заявив, что "мы вас никому не отдадим".
На сайте Лукашенко отмечается, что он принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства новой городской больницы в приграничном Гродно, чем якобы дал "послание соседним с Беларусью странам".
Якобы Беларусь тоже роет землю рядом с границей, но не для окопов, а для медучреждения.
Не первое заявление Лукашенко о войне
26 марта белорусский диктатор Александр Лукашенко разговаривал с командующим Северо-Западным оперативным командованием Александром Науменко.
Лукашекно начал интересоваться у военных шириной Сувалкского коридора, о котором "все время они (вероятно, имеется в виду Литва. — ред.) варнякают".
По словам Науменко, "все действия спланированы, вопросы боевой готовности отрабатываются, личный состав готовится".
Сувалкский коридор — "перешеек" между основной частью РФ и ее эксклавом Калининградской областью. Он считается возможным местом удара в случае потенциальной войны России против восточных членов НАТО.
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