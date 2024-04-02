Лукашенко заявил о подготовке Беларуси к войне
Категория
Мир
Дата публикации

Лукашенко заявил о подготовке Беларуси к войне

Александр Лукашенко
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Источник:  online.ua

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в пограничный город Гродно заявил, что Беларусь все же готовится к войне, хотя и не хочет воевать.

Что сказал Лукашенко о подготовке к войне

Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал. Это очень правильно сказано, — заявил белорусский диктатор.

По его словам, в Беларуси ведется "необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники".

Если оттуда (из недружественных стран — ред.) кто-то подвивает и нас критикует, знайте: мы поступаем правильно. Если там нас начнут хвалить — беда, — сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент также заявил, что Беларусь якобы никому ничем не угрожает: "Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать".

Также Лукашенко обратился к жителям Гродно, заявив, что "мы вас никому не отдадим".

На сайте Лукашенко отмечается, что он принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства новой городской больницы в приграничном Гродно, чем якобы дал "послание соседним с Беларусью странам".

Якобы Беларусь тоже роет землю рядом с границей, но не для окопов, а для медучреждения.

Не первое заявление Лукашенко о войне

26 марта белорусский диктатор Александр Лукашенко разговаривал с командующим Северо-Западным оперативным командованием Александром Науменко.

Лукашекно начал интересоваться у военных шириной Сувалкского коридора, о котором "все время они (вероятно, имеется в виду Литва. — ред.) варнякают".

Зря они себя так ведут. Но сейчас тебе придется противостоять балтийским республикам… И часть Польши ты прихватываешь, — сказал Лукашенко, узнав ширину коридора (42 километра по прямой).

По словам Науменко, "все действия спланированы, вопросы боевой готовности отрабатываются, личный состав готовится".

Сувалкский коридор — "перешеек" между основной частью РФ и ее эксклавом Калининградской областью. Он считается возможным местом удара в случае потенциальной войны России против восточных членов НАТО.

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