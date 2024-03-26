Теракт в "Крокус Сити Холл". Лукашенко подставил Путина и озвучил новую версию событий

Беларусский диктатор Александр Лукашенко начал утверждать, что после нападения на российский "Крокус Сити Холл" террористы планировали сбежать в Беларусь, а не в Украину, как раньше врал нелегитимный президент РФ Владимир Путин.

Лукашенко опроверг версию Путина о теракте в России

Беларусские пропагандисты попросили нелегитимного президента РБ прокомментировать версию о том, что террористы пытались через Брянскую область заехать в Беларусь.

По словам Лукашенко, они не могли бежать в Беларусь, поскольку "в первые минуты в России часть области перешла на усиленный режим безопасности".

Потому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы… Как только главам государств (Лукашенко и Путину — ред.) поступила информация от спецслужб о том, что автомобиль с террористами двигается в направлении Брянска, была достигнута договоренность, что Беларусь блокирует свой участок направления вероятного движения преступников, а российская сторона — свой. Александр Лукашенко Белорусский диктатор

Что важно понимать, нелегитимный глава Кремля Владимир Путин продолжает лгать о том, что террористы, устроившие стрельбу в "Крокус Сити Холл", бежали к украинской границе, где, мол, для них было создано "окно для перехода".

Никаких доказательств российский диктатор не предоставил, его заявления остаются голословными.

Однако Путин все-таки признал, что теракт в России совершили исламисты, а не Украина, как он цинично врал ранее.

Теракт в “Крокус Сити Холл”. Что важно знать

Вечером 22 марта в городе Красогорск в Подмосковье четверо вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл".

Известно о по меньшей мере 133 погибших.

Американские власти, а также лидеры ЕС сразу заявили, что ничего не указывают на то, что Украина хоть каким-то образом причастна к этим событиям.

Более того, ответственность за теракт почти сразу на себя взял "ИГИЛ", однако Кремль довольно долго игнорировал это признание и продолжал во всем цинично винить Украину.