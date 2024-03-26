Теракт в "Крокусе". Российская пропаганда придумала нового виновника

Российский пропагандист Владимир Соловьев придумал нового виновника в теракте в "Крокус Сити Холл" 22 марта. По его словам, теперь в этом якобы виноваты США, также не забыл он добавить и об "украинском следе".

Пропагандисты РФ обвинили в теракте США

Российское издание "Агентство" со ссылкой на российское пропагандистское шоу Владимира Соловьева сообщает, что муртады Путина нашли нового виновника теракта в «Крокусе» после того, как Путин признал, что нападение совершили исламисты.

Российское телевидение начало корректировать свое освещение теракта в Крокус сити холле после того, как Владимир Путин впервые признал, что его совершили сторонники радикального ислама. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире одного из главных попагандистских шоу на российском ТВ назвал заказчиком нападения Вашингтон. Поделиться

Пропагандист Соловьев заявил, что якобы именно США — главные спонсоры и хозяева террористов. Он добавил, что россияне якобы видят "США насквозь".

При этом пропагандист заявил, что «Исламское государство» (ИД или ИГИЛ) не причастно к теракту.

Отметим, что ИГИЛ заявил о своей причастности, опубликовав фото с террористами и видео с нагрудных камер во время расстрела людей.

Соловьев также настаивал, что в теракте якобы причастна Украина. Это один из ключевых тезисов российской пропаганды с начала теракта.

Пропагандист придумал, что террористы «на Украину рванули», а не в Финляндию или Центральную Азию. По его словам, в Украине «их ждали их братья».

25 марта во время совещания по мерам, предпринимаемым после теракта, Путин впервые подтвердил, что нападение было совершено «руками радикальных исламистов», но сразу отделил их от ИГИЛа: «США разными каналами пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что , по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ». Путин также заявил, что нападение якобы выгодно «неонацистскому киевскому режиму».

Как известно, в своем первом обращении после теракта Путин увидел только "украинский след". Российский диктатор объяснял, что террористы "двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы".

Теракт в московской области: что известно

Вечером 22 марта произошла стрельба в подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл".

Четверо неизвестных в масках и с оружием ворвались в помещение и начали расстреливать людей, ожидавших начала концерта группы “Пикник”.

Также там вспыхнул пожар, рухнула крыша.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ. В то же время российские пропагандисты, ФСБ и Путин врут о причастности Украины.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что теракт – это сознательная провокация российских спецслужб по указанию Путина. В МИД также категорически отвергли обвинения в якобы причастности Киева.

Четверо подозреваемых в непосредственном участии в атаках, жертвами которого стали 139 человек, были арестованы вечером 24 марта.