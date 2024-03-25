Аналитик привел доказательства связи террористов из "Крокус Сити Холла" из ФСБ

Восходовед Игорь Семиволос разбирает теракт в Подмосковье и приходит к выводу, что к нему причастны не только ИГИЛ, но и российские спецслужбы.
Связан ли теракт в "Крокус Сити Холи" с ФСБ
Можно предположить, что с какого-то момента российские спецслужбы знали о готовящемся теракте, вели его и сделали все для того, чтобы перевести стрелки на Украину, считает Игорь Семиволос, востоковед, директор Центра ближневосточных исследований AMES, соучредителю Украинской миротворческой школы.
ИГИЛ опубликовала видео убийств в Крокус Сити Холи, снятое террористами
Также эксперт не исключает элементарный провал работы российских спецслужб.
Теракт в Крокус Сити Холли 22 марта. Что известно
Вечером 22 марта произошла стрельба в подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл".
Пятеро неизвестных в масках и с оружием ворвались в помещение и начали расстреливать людей, ожидавших начала концерта группы “Пикник”
Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 70 человек, однако это не окончательные данные.
По словам представителя Белого дома Джона Кирби, ранее озвученное предупреждение посольства США об угрозе терактов в России не связано со стрельбой в торговом центре "Крокус Сити Хол" под Москвой.
Кроме того, он отметил отсутствие каких-либо признаков причастности Украины к событиям в подмосковном ТЦ.
На происходящее в подмосковном ТЦ отреагировал и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он, в частности, отметил непричастность украинской стороны к этой стрельбе, и указал на признаки провокации со стороны Кремля.
Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк заявил, что стрельба в "Крокус Сити Холл" является плодом деятельности страны-террориста России.
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