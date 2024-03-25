Аналитик привел доказательства связи террористов из "Крокус Сити Холла" из ФСБ

Восходовед Игорь Семиволос разбирает теракт в Подмосковье и приходит к выводу, что к нему причастны не только ИГИЛ, но и российские спецслужбы.

Связан ли теракт в "Крокус Сити Холи" с ФСБ

Можно предположить, что с какого-то момента российские спецслужбы знали о готовящемся теракте, вели его и сделали все для того, чтобы перевести стрелки на Украину, считает Игорь Семиволос, востоковед, директор Центра ближневосточных исследований AMES, соучредителю Украинской миротворческой школы.

Есть куча вполне понятных вопросов, на которые никто не может ответить, — обращает внимание эксперт. — Например, как, допустим, исполнители этого теракта смогли спокойно выйти из здания, скорее всего, окруженного уже, а потом сесть на ту же машину, выехать за несколько областей, не натолкнувшись на препятствие, блок-пост, и уже там как-то их захватили. Вот в этом моменте я не исключаю ФСБ-шную разработку. То есть дальше кто-то их вел. Но тогда вообще подвергается сомнению то, что вся эта операция была чисто операцией ИГИЛа, но можно предположить, что она была общей — ИГИЛа и ФСБ. Или ФСБ знали об этом и позволили этому произойти. Поделиться

ИГИЛ опубликовала видео убийств в Крокус Сити Холи, снятое террористами

Также эксперт не исключает элементарный провал работы российских спецслужб.

Они оказались в ситуации, когда им нужно что-то объяснять, — продолжает он. — И начинают все переводить на Украину. Ведь публика „заряжена“ и готова воспринять любую чушь.

Возможно, всю эту операцию "на колене" рисовали, как у них часто бывает — то есть уже после теракта нужно было что-то делать, и поэтому все это придумали, — продолжает Семиволос. — Я не исключаю. Но, может быть, это и достаточно глубоко проработанная операция, но они не все предвидели и что будет такой эффект. Да и своих людей там, честно говоря, никто не считает. Если они не считаются со своими потерями на фронте, то почему должны жалеть каких-то гражданских, которые пошли на концерт. Поделиться

Теракт в Крокус Сити Холли 22 марта. Что известно

Вечером 22 марта произошла стрельба в подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл".

Пятеро неизвестных в масках и с оружием ворвались в помещение и начали расстреливать людей, ожидавших начала концерта группы “Пикник”

Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 70 человек, однако это не окончательные данные.

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, ранее озвученное предупреждение посольства США об угрозе терактов в России не связано со стрельбой в торговом центре "Крокус Сити Хол" под Москвой.

Кроме того, он отметил отсутствие каких-либо признаков причастности Украины к событиям в подмосковном ТЦ.

На происходящее в подмосковном ТЦ отреагировал и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он, в частности, отметил непричастность украинской стороны к этой стрельбе, и указал на признаки провокации со стороны Кремля.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк заявил, что стрельба в "Крокус Сити Холл" является плодом деятельности страны-террориста России.