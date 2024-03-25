Аналітик привів докази зв’язку терористів з "Крокус Сіті Холу" з ФСБ

Сходознавець Ігор Семиволос розбирає теракт у Підмосков'ї і приходить до висновку, що до нього причетні не тільки ІДІЛ, але й російські спецслужби.
Чи зв’язан теракт у "Крокус Сіті Холі" з ФСБ
Можна припустити, що з якогось моменту російські спецслужби знали про підготовку теракту, вели його і зробили все для того, щоб перевести стрілки на Україну, вважає Ігор Семиволос, сходознавець, директор Центру близькосхідних досліджень AMES, співзасновнику Української миротворчої школи.
ІДІЛ опублікувала відео вбивств у Крокус Сіті Холі, зняте терористами
Також експерт не виключає елементарного провалу роботи російських спецслужб.
Теракт у «Крокус Сіті Холі» 22 березня. Що відомо
Ввечері 22 березня сталася стрілянина в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті Хол".
П’ятеро невідомих у масках та зі зброєю увірвалися до приміщення та почали розстрілювати людей, які чекали на початок концерту групи “Пікнік”
Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 70 людей, однак це не остаточні дані.
За словами представника Білого дому Джона Кірбі, раніше озвучене попередження посольства США про загрозу терактів у Росії не пов'язане зі стріляниною у торговому центрі "Крокус Сіті хол" під Москвою.
Окрім того, він наголосив на відсутності будь-яких ознак причетності України до подій у підмосковному ТЦ.
На події у підмосковному ТЦ відреагував і радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він, зокрема, наголосив на непричетності української сторони до цієї стрілянини, та вказав на ознаки провокації з боку Кремля.
Додамо, що представник ГУР Міноборони Андрій Черняк заявив, що стрілянина у "Крокус Сіті Хол" є плодом діяльності країни-терориста Росії.
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