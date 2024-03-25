Аналітик привів докази зв’язку терористів з "Крокус Сіті Холу" з ФСБ
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Аналітик привів докази зв’язку терористів з "Крокус Сіті Холу" з ФСБ

Крокус Сіті Хол
Джерело:  NV

Сходознавець Ігор Семиволос розбирає теракт у Підмосков'ї і приходить до висновку, що до нього причетні не тільки ІДІЛ, але й російські спецслужби.

Чи зв’язан теракт у "Крокус Сіті Холі" з ФСБ

Можна припустити, що з якогось моменту російські спецслужби знали про підготовку теракту, вели його і зробили все для того, щоб перевести стрілки на Україну, вважає Ігор Семиволос, сходознавець, директор Центру близькосхідних досліджень AMES, співзасновнику Української миротворчої школи.

Є купа цілком зрозумілих питань, на які ніхто не може дати відповідь, — звертає увагу експерт. — Наприклад, як, припустимо, виконавці цього теракту змогли спокійно вийти з будівлі, швидше за все, оточеної вже, а потім сісти на ту ж машину, виїхати за декілька областей, не натрапивши на жодну перешкоду, блок-пост, і вже там якось їх захопили. Ось у цьому моменті я не виключаю ФСБ-шної розробки. Тобто далі хтось їх вів. Але тоді взагалі ставиться під сумнів те, що вся ця операція була чисто операцією ІДІЛу, та можна припустити, що вона була спільною — ІДІЛу і ФСБ. Або ФСБ знали про це і дозволили цьому статись.

ІДІЛ опублікувала відео вбивств у Крокус Сіті Холі, зняте терористами

Також експерт не виключає елементарного провалу роботи російських спецслужб.

Вони опинилися в ситуації, коли їм треба щось пояснювати, — веде далі він. — І починають все переводити на Україну. Адже публіка „заряджена“ і готова сприйняти будь-яку нісенітницю.

Можливо, всю цю операцію „на коліні“ малювали, як у них часто буває — тобто вже після теракту треба було щось робити, і тому все це вигадали, — продовжує Семиволос. — Я не виключаю. Але, може бути, це і досить глибоко пропрацьована операція, але вони не все передбачили, і що буде такий ефект. Та й своїх людей там, чесно кажучи, ніхто не рахує. Якщо вони не рахуються зі своїми втратами на фронті, то чому мають жаліти якихось там цивільних, які пішли на концерт.

Теракт у «Крокус Сіті Холі» 22 березня. Що відомо

Ввечері 22 березня сталася стрілянина в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

П’ятеро невідомих у масках та зі зброєю увірвалися до приміщення та почали розстрілювати людей, які чекали на початок концерту групи “Пікнік”

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 70 людей, однак це не остаточні дані.

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, раніше озвучене попередження посольства США про загрозу терактів у Росії не пов'язане зі стріляниною у торговому центрі "Крокус Сіті хол" під Москвою.

Окрім того, він наголосив на відсутності будь-яких ознак причетності України до подій у підмосковному ТЦ.

На події у підмосковному ТЦ відреагував і радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він, зокрема, наголосив на непричетності української сторони до цієї стрілянини, та вказав на ознаки провокації з боку Кремля.

Додамо, що представник ГУР Міноборони Андрій Черняк заявив, що стрілянина у "Крокус Сіті Хол" є плодом діяльності країни-терориста Росії.

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