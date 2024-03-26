Теракт у "Крокусі". Російська пропаганда вигадала нового винуватця

Російський пропагандист Володимир Соловйов вигадав нового винуватця у теракті у "Крокус Сіті Хол" 22 березня. За його словами, тепер у цьому нібито винні США, також не забув він додати і про “український слід”.

Пропагандисти РФ звинуватили в теракті США

Російське видання “Агенство“ з посиланням на російське пропагандистське шоу Володимира Соловйова повідомляє, що посіпаки Путіна знайшли нового винуватця теракту у «Крокусі» після того, як Путін визнав, що напад здійснили ісламісти.

Російське телебачення почало коригувати своє висвітлення теракту у «Крокус сіті холі» після того, як Володимир Путін вперше визнав, що його здійснили прихильники радикального ісламу. Телеведучий Володимир Соловйов в ефірі одного із головних попагандистських шоу на російському ТБ назвав замовником нападу Вашингтон. Поширити

Пропагандист Соловйов заявив, що нібито саме США — «головні спонсори та господарі» терористів. Він додав, що росіяни нібито бачать “[США] наскрізь”.

При цьому пропагандист заявив, що «Ісламської держави» (ІД або ІДІЛ) не причетна до теракту.

Зазначимо, що ІДІЛ заявив про свою причетність, опублікувавши фото з терористами та відео з їхніх нагрудних камер під час розстрілу людей.

Соловйов також наполягав, що до теракту нібито причетна Україна. Це одна з ключових тез російської пропаганди з початку теракту.

Пропагандист вигадав, що терористи «на Україну рвонули», а не до Фінляндії чи Центральної Азії. За його словами, в Україні «на них чекали їхні брати».

25 березня під час наради щодо заходів, що вживаються після теракту, Путін вперше підтвердив, що напад був скоєний «руками радикальних ісламістів», але відразу відокремив їх від ІДІЛу: «США різними каналами намагаються переконати своїх сателітів та інші країни світу в тому, що, за їх розвідданими, київського сліду в московському теракті нібито немає, що кривавий теракт вчинили послідовники ісламу, члени забороненої в Росії організації ІДІЛ». Путін також заяви, що напад нібито вигідний «неонацистському київському режиму».

Як відомо, у своєму першому зверненні після теракту Путін побачив лише “український слід”. Російський диктатор пояснював, що терористи «рухалися в бік України, де, за попередніми даними, для них з українського боку було підготовлено вікно для переходу державного кордону».

Теракт у московській області: що відомо

Ввечері 22 березня сталася стрілянина в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

Четверо невідомих у масках та зі зброєю увірвалися до приміщення та почали розстрілювати людей, які чекали на початок концерту групи “Пікнік”.

Також там спалахнула пожежа, завалився дах.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас російські пропагандисти, ФСБ і Путін брешуть про причетність України.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що теракт — це свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. У МЗС також категорично відкинули звинувачення в нібито причетності Києва.

Четверо підозрюваних у безпосередній участі в атаках, жертвами якої стали 139 людей, було заарештовано в 24 березня ввечері.