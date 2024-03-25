Путін намагається пов'язати теракт у підмосковному Crocus City Hall з Україною. При цьому він визнає, що у Москви немає жодних доказів її причетності.

Путін звинувачує Україну

Путін знову намагається привязати Україну до теракту у Красногорську.

Ми знаємо, що злочин скоєно руками радикальних ісламістів. Але бачимо також, що США намагаються переконати своїх сателітів та інші країни світу в тому, що, за їхніми розвідданими, київського сліду в московському теракті нібито немає, що кривавий теракт скоїли послідовники ісламу, члени забороненої в Росії організації ІДІЛ. Ми знаємо, чиїми руками було скоєно це злодіяння проти Росії та її народу. Нас цікавить, хто замовник.

За його словами, потрібно розібратися, чому радикальні ісламісти вирішили скоїти теракт у Росії, яка "виступає за справедливе вирішення близькосхідного конфлікту", а також чому вони "йдуть на вчинення тяжких звірств і злочинів у священний для всіх мусульман місяць Рамадан".

Цей злочин може бути лише ланкою в цілій серії спроб тих, хто з 2014 року воює з нашою країною руками неонацистського київського режиму... Чому терористи намагалися піти саме в Україну. Хто їх там чекав? Ясно, що тим, хто підтримує київський режим, не хочеться бути спонсорами тероризму. Але питань дуже багато. Поширити

Також Путін укотре заявив, що український контрнаступ був безуспішним, Київ "виконує команди з Вашингтона", а в самій Україні почали створювати "щось на кшталт Гітлер'югенда".

Теракт у “Крокус Сіті Холі”. Навіщо це Путіну

На тлі нових погроз з боку ІДІЛ незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков вже встиг заявити, що "боротьба з тероризмом вимагає міжнародного співробітництва", попри те, що Захід де-факто обірвав контакти з Москвою після її повномасштабного вторгнення в Україну.

За словами Пєскова, Путін, мовляв, уже обдзвонив багатьох лідерів, щоб обговорити теракт, однак, як відомо, не західних.

Ситуацію, яка наразі розгортається, вирішив прокоментувати блогер-аналітик Ігаль Левін.

Росія завжди біжить плакатися до США, і зараз вони розігрують цю карту. Зверніть увагу, як відійшли кудись на десятий план убивства Пригожина, Навального, сфальсифіковані вибори та те, що Україна переносить війну на територію РФ. Кремль намагається показати, що це все дрібнички. Мовляв, ось є міжнародний тероризм та дуже страшний ІДІЛ.

За словами експерта, Кремль завжди любив копіювати США та патерни поведінки Заходу, адже де-факто Москва визнає їх головними гравцями на міжнародній арені.