Як вважає редакція видання The Wall Street Journal, теракт у “Крокус Сіті Холі” став репутаційним ударом по режиму нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Путін власноруч себе підстав та продемонстрував слабкість

Журналісти звертають увагу на те, що російський диктатор проігнорував попередження країн Заходу про те, що у РФ готується терористична атака.

22 березня нібито бойовики "Ісламської держави" вчинили теракт та вбили в концертному залі під Москвою понад 130 людей.

Кривавий напад на "Крокус Сіті Хол" загрожує підірвати "культивований імідж" Путіна, як сильної людини, а також поставить під сумнів здатність країни, яку він створив, виконати свою обіцянку, а саме гарантувати безпеку народу РФ, — наголошує The Wall Street Journal. Поширити

Що також важливо розуміти, цей теракт виглядає як виклик для режиму Путіна, поки він веде дорогу війну на виснаження проти сусідньої України.

Ба більше, на цьому тлі Україна продовжує успішно завдати удари по НПЗ у Росії та знищувати Чорноморський флот.

Це сприймається як провал Путіна — він прийшов з обіцянками миру і стабільності, і де цей мир і стабільність зараз? Якщо це дійсно Ісламська держава, то вся ваша зовнішня політика нічого не варта — саме тому вони так наполегливо намагаються покласти провину на Україну. Аббас Галлямов Російський опозиціонер

Навіть у Росії почали заперечувати “причетність” України

Як зазначають журналісти, навіть на російському телебаченні деякі експерти поставили під сумнів брехливу версію про причетність України.

Ба більше, у Росії не розуміють, чому спецслужби РФ, які успішно придушували протести проти війни, понад годину не реагували на атаку в "Крокусі".

Не дуже зрозуміло, що Україна може отримати від цього теракту. Нам потрібно переосмислити тему безпеки. Пріоритетом правоохоронних органів були в основному громадські діячі, які критикують... Тероризм був визначений як критика російської влади і російської політики, — заявив політолог Михайло Виноградов в етері російського телеканалу РБК. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що Україна активно атакує російські НПЗ, однак її атаки ніколи не призводили до масових жертв серед цивільного населення РФ.