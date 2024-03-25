Як вважає редакція видання The Wall Street Journal, теракт у “Крокус Сіті Холі” став репутаційним ударом по режиму нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.
Путін власноруч себе підстав та продемонстрував слабкість
Журналісти звертають увагу на те, що російський диктатор проігнорував попередження країн Заходу про те, що у РФ готується терористична атака.
22 березня нібито бойовики "Ісламської держави" вчинили теракт та вбили в концертному залі під Москвою понад 130 людей.
Що також важливо розуміти, цей теракт виглядає як виклик для режиму Путіна, поки він веде дорогу війну на виснаження проти сусідньої України.
Ба більше, на цьому тлі Україна продовжує успішно завдати удари по НПЗ у Росії та знищувати Чорноморський флот.
Навіть у Росії почали заперечувати “причетність” України
Як зазначають журналісти, навіть на російському телебаченні деякі експерти поставили під сумнів брехливу версію про причетність України.
Ба більше, у Росії не розуміють, чому спецслужби РФ, які успішно придушували протести проти війни, понад годину не реагували на атаку в "Крокусі".
Журналісти звертають увагу на те, що Україна активно атакує російські НПЗ, однак її атаки ніколи не призводили до масових жертв серед цивільного населення РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-