Как считает редакция издания The Wall Street Journal, теракт в "Крокус Сити Холл" стал репутационным ударом по режиму нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Путин собственноручно себя подставил и продемонстрировал слабость

Журналисты обращают внимание на то, что российский диктатор проигнорировал предупреждение стран Запада о том, что в РФ готовится террористическая атака.

22 марта якобы боевики "Исламского государства" совершили теракт и убили в концертном зале под Москвой более 130 человек.

Кровавое нападение на "Крокус Сити Холл" грозит подорвать "культивированный имидж" Путина, как сильного человека, а также поставит под сомнение способность страны, которую он создал, выполнить свое обещание, а именно обеспечить безопасность народа РФ, — подчеркивает The Wall Street Journal. Поделиться

Что также важно понимать, этот теракт выглядит как вызов режиму Путина, пока он ведет дорогую войну на истощение против соседней Украины.

Более того, на этом фоне Украина продолжает успешно наносить удары по НПЗ в России и уничтожать Черноморский флот.

Это воспринимается как провал Путина — он пришел с обещаниями мира и стабильности, и где этот мир и стабильность сейчас? Если это действительно Исламское государство, то вся ваша внешняя политика ничего не стоит — именно поэтому они так упорно пытаются спихнуть вину на Украину. Аббас Галлямов Российский оппозиционер

Даже в России начали отрицать "причастность" Украины

Как отмечают журналисты, даже на российском телевидении некоторые эксперты подвергли сомнению лживую версию о причастности Украины.

Более того, в России не понимают, почему спецслужбы РФ, успешно подавлявшие протесты против войны, больше часа не реагировали на атаку в "Крокусе".

Не очень ясно, что Украина может получить от этого теракта. Нам следует переосмыслить тему безопасности. Приоритетом правоохранительных органов были в основном критикующие общественные деятели... Терроризм был определен как критика российской власти и российской политики, — заявил политолог Михаил Виноградов в эфире российского телеканала РБК. Поделиться

Журналисты обращают внимание, что Украина активно атакует российские НПЗ, однако ее атаки никогда не приводили к массовым жертвам среди гражданского населения РФ.