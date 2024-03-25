Как считает редакция издания The Wall Street Journal, теракт в "Крокус Сити Холл" стал репутационным ударом по режиму нелегитимного президента РФ Владимира Путина.
Путин собственноручно себя подставил и продемонстрировал слабость
Журналисты обращают внимание на то, что российский диктатор проигнорировал предупреждение стран Запада о том, что в РФ готовится террористическая атака.
22 марта якобы боевики "Исламского государства" совершили теракт и убили в концертном зале под Москвой более 130 человек.
Что также важно понимать, этот теракт выглядит как вызов режиму Путина, пока он ведет дорогую войну на истощение против соседней Украины.
Более того, на этом фоне Украина продолжает успешно наносить удары по НПЗ в России и уничтожать Черноморский флот.
Даже в России начали отрицать "причастность" Украины
Как отмечают журналисты, даже на российском телевидении некоторые эксперты подвергли сомнению лживую версию о причастности Украины.
Более того, в России не понимают, почему спецслужбы РФ, успешно подавлявшие протесты против войны, больше часа не реагировали на атаку в "Крокусе".
Журналисты обращают внимание, что Украина активно атакует российские НПЗ, однако ее атаки никогда не приводили к массовым жертвам среди гражданского населения РФ.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-