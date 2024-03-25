Теракт в "Крокус Сити Холле". Путин снова врет о причастности Украины — видео

Путин пытается увязать теракт в подмосковном Crocus City Hall с Украиной. При этом он признает, что у Москвы нет никаких доказательств ее причастности.

Путин обвиняет Украину

Путин снова пытается привязать Украину к теракту в Красногорске.

Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Но видим также, что США пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте вроде бы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и его народа. Нас интересует кто заказчик.

По его словам, нужно разобраться, почему радикальные исламисты решили совершить теракт в России, которая "выступает за справедливое разрешение ближневосточного конфликта", а также почему они "идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан".

Это преступление может быть звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима... Почему террористы пытались уйти именно в Украину. Кто их там ждал? Ясно, что поддерживающим киевский режим не хочется быть спонсорами терроризма. Но вопросов очень много. Поделиться

Также Путин в очередной раз заявил, что украинское контрнаступление было безуспешным, Киев "выполняет команды из Вашингтона", а в самой Украине начали создавать "нечто вроде Гитлерьюгенда".

Теракт в "Крокус Сити Холле". Зачем это Путину

На фоне новых угроз со стороны ИГИЛ неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков уже успел заявить, что "борьба с терроризмом требует международного сотрудничества", несмотря на то, что Запад де-факто оборвал контакты с Москвой после ее полномасштабного вторжения в Украину.

По словам Пескова, Путин, мол, уже обзвонил многих лидеров, чтобы обсудить теракт, однако, как известно, не западных.

Разворачивающуюся ситуацию решил прокомментировать блогер-аналитик Игаль Левин.

Россия всегда бежит плакаться в США, и сейчас они разыгрывают эту карту. Обратите внимание, как отошли куда-нибудь на десятый план убийства Пригожина, Навального, сфальсифицированные выборы и то, что Украина переносит войну на территорию РФ. Кремль пытается показать, что это все безделушки. Мол, вот есть международный терроризм и очень страшный ИГИЛ.

По словам эксперта, Кремль всегда любил копировать США и паттерны поведения Запада, ведь де-факто Москва признает их главными игроками на международной арене.