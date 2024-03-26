Теракт у "Крокус Сіті Холі". Лукашенко підставив Путіна й озвучив нову версію подій

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко почав стверджувати, що після нападу на російський "Крокус Сіті Хол" терористи планували втекти до Білорусі, а не до України, як раніше брехав нелегітимний президент РФ Володимир Путін.

Лукашенко заперечив версію Путіна про теракт у Росії

Білоруські пропагандисти попросили нелегітимного президента РБ прокоментувати версію про те, що терористи намагалися через Брянську область заховатися в Білорусі.

За словами Лукашенка, вони не могли втекти в Білорусь, оскільки "в перші хвилини, як у Росії частина області перейшла на посилений режим безпеки".

Тому вони в Білорусь ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому відвернулися і пішли на ділянку українсько-російського кордону… Щойно главам держав (Лукашенку і Путіну — ред.) надійшла інформація від спецслужб про те, що автомобіль із терористами рухається в напрямку Брянська, було досягнуто домовленості, що Білорусь блокує свою ділянку напрямку ймовірного руху злочинців, а російська сторона — свою. Олександр Лукашенко Білоруський диктатор

Що важливо розуміти, нелегітимний очільник Кремля Володимир Путін продовжує брехати про те, що терористи, які влаштували стрілянину у “Крокус Сіті Холі”, тікали до українського кордону, де для, мовляв, було створено “вікно для переходу”.

Жодних доказів російський диктатор не надав, його заяви досі залишаються голослівними.

Однак Путін все-таки визнав що теракт у Росії скоїли ісламісти, а не Україна, як він цинічно брехав раніше.

Теракт у “Крокус Сіті Холлі”. Що важливо знати

Ввечері 22 березня в місті Красогорськ у Підмосков'ї четверо озброєних чоловіків у камуфляжі зчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

Відомо про щонайменше 133 загиблих людей.

Американська влада, а також лідери ЄС одразу заявили, що нічого не вказує на те, що Україна хоч якимось чином причетна до цих подій.

Ба більше, відповідальність за теракт майже одразу на себе взяв “ІДІЛ”, однак Кремль доволі довго ігнорував це зізнання й продовжував у всьому цинічно звинувачувати Україну.