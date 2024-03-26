Політолог розповів, чому ІДІЛ вирішив скоїти теракт під Москвою саме зараз

У ввечері 22 березня невідомі влаштували стрілянину в ТРЦ Підмосков'я "Крокус Сіті Хол". Внаслідок цього виникла масштабна пожежа, яку вдалося загасити наступного дня. Є загиблі.

Чому ІДІЛ вирішив скоїти теракт під Москвою у “Крокус Сіті Холі” саме зараз

Відповідіні терористичні угрупування здійснюють теракти не з метою попередження, що вони мають відбутися умовно у певний день, а коли з'являється фінансування і зацікавлення певних осіб, зазначив Вігірінський. Організатори намагаються підібрати мотив, особливо якщо мовиться про ідеалогічне протистояння ворогам, які мають бути знищені.

Ми говоримо про терористичну організацію, яка не ставить для себе строків, протягом яких відповідно це знищення повинно відбутися. Тому що це — тероризм. Це не є форма раціональної поведінки, — зазначив він. Поширити

Ба більше — якщо мовиться про протистояння на таких територіях, як Сирія чи Афганістан, то там не дотримуються міжнародних конвенцій про поводження, наприклад, з військовополоненими.

І звірства та жорстокості виходять за межі людського розуміння, відзначив Вігірінський.

Другий варіант пов’язан із фронтом

Інший варіант — теракт відбувся саме зараз тому, що Росія сконцентрувала основні сили на фронті. І системи ППО в Москві працюють трохи краще, аніж сфери компетенції ФСБ.