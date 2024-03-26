Політолог розповів, чому ІДІЛ вирішив скоїти теракт під Москвою саме зараз

У ввечері 22 березня невідомі влаштували стрілянину в ТРЦ Підмосков'я "Крокус Сіті Хол". Внаслідок цього виникла масштабна пожежа, яку вдалося загасити наступного дня. Є загиблі.
Чому ІДІЛ вирішив скоїти теракт під Москвою у “Крокус Сіті Холі” саме зараз
Відповідіні терористичні угрупування здійснюють теракти не з метою попередження, що вони мають відбутися умовно у певний день, а коли з'являється фінансування і зацікавлення певних осіб, зазначив Вігірінський. Організатори намагаються підібрати мотив, особливо якщо мовиться про ідеалогічне протистояння ворогам, які мають бути знищені.
Ба більше — якщо мовиться про протистояння на таких територіях, як Сирія чи Афганістан, то там не дотримуються міжнародних конвенцій про поводження, наприклад, з військовополоненими.
І звірства та жорстокості виходять за межі людського розуміння, відзначив Вігірінський.
Другий варіант пов’язан із фронтом
Інший варіант — теракт відбувся саме зараз тому, що Росія сконцентрувала основні сили на фронті. І системи ППО в Москві працюють трохи краще, аніж сфери компетенції ФСБ.
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