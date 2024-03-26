Политолог рассказал, почему ИГИЛ решил совершить теракт под Москвой именно сейчас

Вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в ТРЦ Подмосковья "Крокус Сити Холл". В результате возник масштабный пожар, который удалось потушить на следующий день. Есть погибшие.
Почему ИГИЛ решил совершить теракт под Москвой в "Крокус Сити Холле" именно сейчас
Ответные террористические группировки совершают теракты не с целью предупреждения, что они должны произойти условно в определенный день, а когда появляется финансирование и интерес определенных лиц, отметил Вигиринский. Организаторы пытаются подобрать мотив, особенно если говорится об идеологическом противостоянии врагам, которые должны быть уничтожены.
Более того, если речь идет о противостоянии на таких территориях, как Сирия или Афганистан, то там не соблюдаются международные конвенции об обращении, например, с военнопленными.
И зверства и жестокости выходят за пределы человеческого понимания, отметил Вигиринский.
Второй вариант связан с фронтом
Другой вариант — теракт произошел именно сейчас потому, что Россия сконцентрировала основные силы на фронте. И системы ПВО в Москве работают получше, чем сферы компетенции ФСБ.
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