Политолог рассказал, почему ИГИЛ решил совершить теракт под Москвой именно сейчас

Вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в ТРЦ Подмосковья "Крокус Сити Холл". В результате возник масштабный пожар, который удалось потушить на следующий день. Есть погибшие.

Почему ИГИЛ решил совершить теракт под Москвой в "Крокус Сити Холле" именно сейчас

Ответные террористические группировки совершают теракты не с целью предупреждения, что они должны произойти условно в определенный день, а когда появляется финансирование и интерес определенных лиц, отметил Вигиринский. Организаторы пытаются подобрать мотив, особенно если говорится об идеологическом противостоянии врагам, которые должны быть уничтожены.

Мы говорим о террористической организации, которая не ставит для себя сроки, в течение которых соответственно это уничтожение должно произойти. Потому что это терроризм. Это не форма рационального поведения, — отметил он. Поделиться

Более того, если речь идет о противостоянии на таких территориях, как Сирия или Афганистан, то там не соблюдаются международные конвенции об обращении, например, с военнопленными.

И зверства и жестокости выходят за пределы человеческого понимания, отметил Вигиринский.

Второй вариант связан с фронтом

Другой вариант — теракт произошел именно сейчас потому, что Россия сконцентрировала основные силы на фронте. И системы ПВО в Москве работают получше, чем сферы компетенции ФСБ.