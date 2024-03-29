В МИД Литвы выразили решительный протест заявлениям самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко по поводу территориальных посягательств на Сувалкский коридор.

Литва требует от Лукашенко объяснений по поводу риторики относительно Сувалкского коридора

Отмечается, что в МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Беларуси Ярослава Хмыля и вручили ему ноту протеста.

Протест был высказан по поводу последних заявлений белорусского диктатора Александра Лукашенко во время разговора с военным руководством страны.

В частности, Лукашенко цинично обвинил Литву в угрозах Беларуси.

Во время разговора белорусского диктатора с военными собственной страны он также заявил о якобы незащищенности Сувалкского коридора и дал указания собственной армии готовиться на случай противостояния со странами Балтии и Польши.

Дипломаты отметили, что такие заявления могут быть расценены как дальнейшая эскалация агрессивной внешней политики белорусских властей.

Литва требует от Беларуси объяснений заявлений Лукашенко.

В Литве также заверили, что будут принимать все возможные меры по защите собственного суверенитета и территориальной целостности страны.

Что известно о последних скандальных заявлениях Лукашенко по поводу Сувалкского коридора

Подконтрольные режиму Лукашенко белорусские СМИ обнародовали видео, на котором белорусский диктатор обратился к своему военному и спросил, сможет ли тот "прихватить территорию Польши".

Также он в разговоре упомянул Сувалкский коридор и бросил обвинения в сторону Варшавы и Вильнюса.

Аналитики уже неоднократно предупреждали, что Сувалкский коридор из Беларуси в Калининград, вероятно, станет первой целью Кремля в случае войны с НАТО.