В МЗС Литви висловили рішучий протест заявам самопроголошеного білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо територіальних зазіхань на Сувалкський коридор.

Литва вимагає від Лукашенка пояснень щодо риторики стосовно Сувалкського коридору

Зазначається, що до МЗС Литви викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі Ярослава Хмиля і вручили йому ноту протесту.

Протест був висловлений стосовно останніх заяв білоруського диктатора Олександра Лукашенка під час розмови з військовим керівництвом країни.

Зокрема, Лукашенко цинічно звинуватив Литву у погрозах Білорусі.

Під час розмови білоруського диктатора із військовими власної країни він також заявив про нібито незахищеність Сувалкського коридору і дав вказівки власній армії готуватись на випадок протистояння з країнами Балтії та Польщі.

Дипломати зазначили, що такі заяви можуть бути розцінені як подальша ескалація агресивної зовнішньої політики білоруської влади.

Литва вимагає від Білорусі пояснень заяв Лукашенка.

У Литві також запевнили, що вживатимуть всі можливі заходи для захисту власного суверенітету і територіальної цілісності країни.

Що відомо про останні скандальні заяви Лукашенка стосовно Сувалкського коридору

Підконтрольні режиму Лукашенка білоруські ЗМІ оприлюднили відео, на якому білоруський диктатор звернувся до свого військового і запитав, чи зможе той "прихопити територію Польщі".

Також він у розмові згадав Сувалкський коридор і кинув звинувачення в бік Варшави та Вільнюса.

Аналітики вже неодноразово попереджали, що Сувалкський коридор з Білорусі до Калінінграда, ймовірно, стане першою ціллю Кремля у разі війни з НАТО.