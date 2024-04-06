Лукашенко подписал закон о вводе SMS-повесток в Беларуси

В Беларуси повестки будут приходить SMS-сообщения

Как отмечается, новый закон разрешает военным комиссариатам извещать мужчин о явке в военкомат или призыв на военную службу через SMS. Операторы связи теперь обязаны предоставлять номера граждан, состоящих на военном учете, по запросу военкоматов в течение недели.

SMS-повестки будут отправляться при мобилизации, а также на мероприятия по мобилизационной подготовке. Факта отправки SMS будет достаточно, чтобы сообщение считалось юридически доставленным адресату.

Фото — pravo.by/document

Что касается бумажных повесток, то теперь их будут вручать не только работники военкоматов. Это смогут делать должностные лица организаций, которые определятся местными властями.

Повестки могут вручать не только по месту жительства, но и по месту работы или пребывания.

Максимальное наказание за уклонение от призыва теперь три года лишения свободы вместо двух лет. Неявка на призывные мероприятия без уважительной причины — это штраф. Максимальный штраф за нарушение перед военным учетом был увеличен с 3 до 25 базовых величин. Базовая величина составляет 40 рублей (500 грн).

Лукашенко заявил о подготовке Беларуси к войне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в пограничный город Гродно заявил, что Беларусь наконец готовится к войне, хотя и не хочет воевать.

Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал. Это очень правильно сказано, — заявил белорусский диктатор. Поделиться

По его словам, в Беларуси ведется "необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники".

Если оттуда (из недружественных стран — ред.) кто-то подвивает и нас критикует, знайте: мы поступаем правильно. Если там нас начнут хвалить — беда, — сказал Лукашенко. Поделиться

Самопровозглашенный президент также заявил, что Беларусь якобы никому ничем не угрожает: "Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать".