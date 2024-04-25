Лукашенко боїться опозиції та захоплення частини Білорусі

Лукашенко б’є на сполох через можливу втрату влади над частиною Білорусі

Хоча б захопити якийсь, не знаю чому вибрали, Кобринський район, багато про це вони там говорять. Але він же не біля самого кордону. Є ж ближче до кордонів. Ні, Кобринський район. Захопити, оголосити владу, звернутися до НАТО, ввести війська, — цинічно бреше поплічник Путіна. Поширити

Окрім того, Лукашенко у своїй традиційній манері почав погрожувати тим білорусам, які хочуть повалити його режим.

Він дав зрозуміти, що буде мститися не лише представникам опозиції, а й членам їхніх родин.

Не забувайте, що ви дуже сильно шкодите своїм родичам. Не забувайте, що у вас якась власність є тут, — раджу вже забути про цю власність. Але не ставте під удар своїх родичів. Олександр Лукашенко Нелегітимний президент Білорусі

Ба більше, поплічник Путіна почав скаржитися на те, що на кордоні із Білоруссю Україна зосередила 120 тисяч військових.

Лукашенко також згадав про білоруських добровольців, які не лише захищають Україну на фронті, а й збираються повалити його режим.

Чому тисячі білорусів вирішили воювати за Україну

Командир Полку Каліновського Денис “Кит” Прохоров у інтерв’ю online.ua вперше зізнався, що чисельність його підрозділу сягає майже 5 тисяч бійців.

Як стверджує воїн він та його бійці вирішили стати на захист України після нападу РФ, оскільки знають, що у нас спільний ворог.

Окрім того, вони розуміють, що російська імперія сама по собі нікуди не дінеться й РФ ніколи не зупиниться на півдорозі.