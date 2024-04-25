Лукашенко боїться опозиції та захоплення частини Білорусі

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко почав стверджувати, що опозиція, мовляв, має намір захопити Кобринський район.
Лукашенко б’є на сполох через можливу втрату влади над частиною Білорусі
Окрім того, Лукашенко у своїй традиційній манері почав погрожувати тим білорусам, які хочуть повалити його режим.
Він дав зрозуміти, що буде мститися не лише представникам опозиції, а й членам їхніх родин.
Ба більше, поплічник Путіна почав скаржитися на те, що на кордоні із Білоруссю Україна зосередила 120 тисяч військових.
Лукашенко також згадав про білоруських добровольців, які не лише захищають Україну на фронті, а й збираються повалити його режим.
Чому тисячі білорусів вирішили воювати за Україну
Командир Полку Каліновського Денис “Кит” Прохоров у інтерв’ю online.ua вперше зізнався, що чисельність його підрозділу сягає майже 5 тисяч бійців.
Як стверджує воїн він та його бійці вирішили стати на захист України після нападу РФ, оскільки знають, що у нас спільний ворог.
Окрім того, вони розуміють, що російська імперія сама по собі нікуди не дінеться й РФ ніколи не зупиниться на півдорозі.
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