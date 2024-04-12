Білорусь планує провести військові навчання у двох областях — деталі

Білорусь найближчими місяцями планує провести військові навчання у Вітебській області та Річицькому районі Гомельської області.
Що відомо про заплановані навчання Білорусі
Як зазначається, у Вітебській області мобілізаційні навчання пройдуть у червні. Їх метою є оцінка ступені готовності військкоматів, держорганів і організацій виконувати завдання за призначенням.
Під час навчань заплановані:
відпрацювання переведення військкоматів з мирного на воєнний час, розгортання мобілізаційної інфраструктури;
призов військовозобов'язаних і автомобільної техніки для доукомплектування комісаріатів.
Участь в навчаннях братимуть усі військкомати області.
У Гомельській області навчання пройдуть у Річицькому районі. Наразі там триває підготовка до навчань зі ТрО.
Зокрема у травні навчання з ТрО пройдуть у Могильові.
Як реагувати на інформацію про навчання в Білорусі
За його словами, перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі відбуваються на регулярній основі. Ці навчання російська пропаганда намагається використовувати для залякування українців та спроб посіяти паніку в нашій країні.
Він зазначив, що треба довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.
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