Білорусь планує провести військові навчання у двох областях — деталі

Білорусь найближчими місяцями планує провести військові навчання у Вітебській області та Річицькому районі Гомельської області.

Що відомо про заплановані навчання Білорусі

Як зазначається, у Вітебській області мобілізаційні навчання пройдуть у червні. Їх метою є оцінка ступені готовності військкоматів, держорганів і організацій виконувати завдання за призначенням.

Під час навчань заплановані:

відпрацювання переведення військкоматів з мирного на воєнний час, розгортання мобілізаційної інфраструктури;

призов військовозобов'язаних і автомобільної техніки для доукомплектування комісаріатів.

Участь в навчаннях братимуть усі військкомати області.

У Гомельській області навчання пройдуть у Річицькому районі. Наразі там триває підготовка до навчань зі ТрО.

Найімовірніше, навчання будуть проводитися в рамках другого етапу перевірки ТрО Гомельської обл. Орієнтовний термін проведення — травень-липень, — додає "Беларускі Гаюн". Поширити

Зокрема у травні навчання з ТрО пройдуть у Могильові.

Як реагувати на інформацію про навчання в Білорусі

“Масштабні військові навчання”, які стартували в Білорусі, можуть супроводжуватися численними фейками в українському інфопросторі про початок нового наступу на Київ, — зазначив керівник Центру протидії дезінформації ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко. Поширити

За його словами, перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі відбуваються на регулярній основі. Ці навчання російська пропаганда намагається використовувати для залякування українців та спроб посіяти паніку в нашій країні.

Жодних резервів або ж достатньої присутності російських військ для планування вторгнення в них наразі немає, — наголосив Андрій Коваленко. Поширити

Він зазначив, що треба довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.