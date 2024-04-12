Білорусь планує провести військові навчання у двох областях — деталі
Категорія
Світ
Дата публікації

Білорусь планує провести військові навчання у двох областях — деталі

навчання
Джерело:  OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн"

Білорусь найближчими місяцями планує провести військові навчання у Вітебській області та Річицькому районі Гомельської області.

Що відомо про заплановані навчання Білорусі

Як зазначається, у Вітебській області мобілізаційні навчання пройдуть у червні. Їх метою є оцінка ступені готовності військкоматів, держорганів і організацій виконувати завдання за призначенням.

Під час навчань заплановані:

  • відпрацювання переведення військкоматів з мирного на воєнний час, розгортання мобілізаційної інфраструктури;

  • призов військовозобов'язаних і автомобільної техніки для доукомплектування комісаріатів.

Участь в навчаннях братимуть усі військкомати області.

У Гомельській області навчання пройдуть у Річицькому районі. Наразі там триває підготовка до навчань зі ТрО.

Найімовірніше, навчання будуть проводитися в рамках другого етапу перевірки ТрО Гомельської обл. Орієнтовний термін проведення — травень-липень, — додає "Беларускі Гаюн".

Зокрема у травні навчання з ТрО пройдуть у Могильові.

Як реагувати на інформацію про навчання в Білорусі

“Масштабні військові навчання”, які стартували в Білорусі, можуть супроводжуватися численними фейками в українському інфопросторі про початок нового наступу на Київ, — зазначив керівник Центру протидії дезінформації ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко.

За його словами, перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі відбуваються на регулярній основі. Ці навчання російська пропаганда намагається використовувати для залякування українців та спроб посіяти паніку в нашій країні.

Жодних резервів або ж достатньої присутності російських військ для планування вторгнення в них наразі немає, — наголосив Андрій Коваленко.

Він зазначив, що треба довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко заявив про підготовку Білорусі до війни
Олександр Лукашенко
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ готові до відбиття повітряного нападу з території Білорусі — Євлаш
Ракети
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко підписав закон про введення SMS-повісток в Білорусі
лукашенко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?