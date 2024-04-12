Беларусь планирует провести военные учения в двух областях – детали

Беларусь в ближайшие месяцы планирует провести военные учения в Витебской области и Ричицком районе Гомельской области.
Что известно о запланированных учебах Беларуси
Как отмечается, в Витебской области мобилизационные учения пройдут в июне. Их целью является оценка степени готовности военкоматов, госорганов и организаций выполнять задачи по назначению.
В ходе учебы запланированы:
отработка перевода военкоматов с мирного на военное время, развертывание мобилизационной инфраструктуры;
призыв военнообязанных и автомобильной техники для доукомплектования комиссариатов.
Участие в учениях примут все военкоматы области.
В Гомельской области учения пройдут в Ричицком районе. Сейчас там идет подготовка к учениям по ТРО.
В частности, в мае учения по ТРО пройдут в Могилеве.
Как реагировать на информацию об обучении в Беларуси
По его словам, проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси проходят на регулярной основе. Эти учения российская пропаганда пытается использовать для устрашения украинцев и попыток посеять панику в нашей стране.
Он отметил, что нужно доверять только верифицированным источникам информации.
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