Беларусь планирует провести военные учения в двух областях – детали
Категория
Мир
Дата публикации

Беларусь планирует провести военные учения в двух областях – детали

беларусь
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Источник:  OSINT-проект "Беларускі Гаюн"

Беларусь в ближайшие месяцы планирует провести военные учения в Витебской области и Ричицком районе Гомельской области.

Что известно о запланированных учебах Беларуси

Как отмечается, в Витебской области мобилизационные учения пройдут в июне. Их целью является оценка степени готовности военкоматов, госорганов и организаций выполнять задачи по назначению.

В ходе учебы запланированы:

  • отработка перевода военкоматов с мирного на военное время, развертывание мобилизационной инфраструктуры;

  • призыв военнообязанных и автомобильной техники для доукомплектования комиссариатов.

Участие в учениях примут все военкоматы области.

В Гомельской области учения пройдут в Ричицком районе. Сейчас там идет подготовка к учениям по ТРО.

Скорее всего, обучение будет проводиться в рамках второго этапа проверки ТРО Гомельской обл. Ориентировочный срок проведения — май-июль, — добавляет "Белорусский Гаюн".

В частности, в мае учения по ТРО пройдут в Могилеве.

Как реагировать на информацию об обучении в Беларуси

"Масштабные военные учения", которые стартовали в Беларуси, могут сопровождаться многочисленными фейками в украинском инфопространстве о начале нового наступления на Киев, — отметил руководитель Центра противодействия дезинформации ЦПИ, лейтенант Андрей Коваленко.

По его словам, проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси проходят на регулярной основе. Эти учения российская пропаганда пытается использовать для устрашения украинцев и попыток посеять панику в нашей стране.

Никаких резервов или достаточного присутствия российских войск для планирования вторжения в них пока нет, — подчеркнул Андрей Коваленко.

Он отметил, что нужно доверять только верифицированным источникам информации.

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