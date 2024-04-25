Лукашенко боится оппозиции и захвата части Беларуси

Лукашенко бьет тревогу из-за возможной потери власти над частью Беларуси

Хотят захватить какой-нибудь, не знаю почему выбрали, Кобринский район, многие об этом там говорят. Но он ведь не у самой границы. Есть же поближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска, — цинично лжет приспешник Путина. Поделиться

Кроме того, Лукашенко в своей традиционной манере начал угрожать белорусам, которые хотят свергнуть его режим.

Он дал понять, что будет мстить не только представителям оппозиции, но и членам их семей.

Не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам. Не забывайте, что у вас какая-то собственность здесь, — советую уже забыть об этой собственности. Но не ставьте под удар своих родственников. Александр Лукашенко Нелегитимный президент Беларуси

Более того, приспешник Путина начал жаловаться на то, что на границе с Беларусью Украина сосредоточила 120 тысяч военных.

Лукашенко также вспомнил о белорусских добровольцах, которые не только защищают Украину на фронте, но и собираются свергнуть его режим.

Почему тысячи белорусов решили воевать за Украину

Недавно командир Полка Калиновского Денис “Кит” Прохоров в интервью online.ua впервые признался, что численность его подразделения достигает почти 5 тысяч бойцов.

Как утверждает воин, он и его бойцы решили встать на защиту Украины после нападения РФ, поскольку знают, что у нас общий враг.

Кроме того, они понимают, что российская империя сама по себе никуда не денется, и РФ никогда не остановится на полпути.