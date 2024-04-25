Лукашенко боится оппозиции и захвата части Беларуси
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Мир
Дата публикации

Лукашенко боится оппозиции и захвата части Беларуси

Александр Лукашенко
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко начал утверждать, что оппозиция в стране намерена захватить Кобринский район.

Лукашенко бьет тревогу из-за возможной потери власти над частью Беларуси

Хотят захватить какой-нибудь, не знаю почему выбрали, Кобринский район, многие об этом там говорят. Но он ведь не у самой границы. Есть же поближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска, — цинично лжет приспешник Путина.

Кроме того, Лукашенко в своей традиционной манере начал угрожать белорусам, которые хотят свергнуть его режим.

Он дал понять, что будет мстить не только представителям оппозиции, но и членам их семей.

Не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам. Не забывайте, что у вас какая-то собственность здесь, — советую уже забыть об этой собственности. Но не ставьте под удар своих родственников.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Нелегитимный президент Беларуси

Более того, приспешник Путина начал жаловаться на то, что на границе с Беларусью Украина сосредоточила 120 тысяч военных.

Лукашенко также вспомнил о белорусских добровольцах, которые не только защищают Украину на фронте, но и собираются свергнуть его режим.

Почему тысячи белорусов решили воевать за Украину

Недавно командир Полка Калиновского Денис “Кит” Прохоров в интервью online.ua впервые признался, что численность его подразделения достигает почти 5 тысяч бойцов.

Как утверждает воин, он и его бойцы решили встать на защиту Украины после нападения РФ, поскольку знают, что у нас общий враг.

Кроме того, они понимают, что российская империя сама по себе никуда не денется, и РФ никогда не остановится на полпути.

От того, как быстро мы справимся с врагом, зависит, как быстро белорусы смогут вернуться на свою родину. У нас есть лозунг: “Мы освобождаем Беларусь через освобождение Украины”, — отмечает Командир Полка Калиновского.

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