Лукашенко боится оппозиции и захвата части Беларуси

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко начал утверждать, что оппозиция в стране намерена захватить Кобринский район.
Лукашенко бьет тревогу из-за возможной потери власти над частью Беларуси
Кроме того, Лукашенко в своей традиционной манере начал угрожать белорусам, которые хотят свергнуть его режим.
Он дал понять, что будет мстить не только представителям оппозиции, но и членам их семей.
Более того, приспешник Путина начал жаловаться на то, что на границе с Беларусью Украина сосредоточила 120 тысяч военных.
Лукашенко также вспомнил о белорусских добровольцах, которые не только защищают Украину на фронте, но и собираются свергнуть его режим.
Почему тысячи белорусов решили воевать за Украину
Недавно командир Полка Калиновского Денис “Кит” Прохоров в интервью online.ua впервые признался, что численность его подразделения достигает почти 5 тысяч бойцов.
Как утверждает воин, он и его бойцы решили встать на защиту Украины после нападения РФ, поскольку знают, что у нас общий враг.
Кроме того, они понимают, что российская империя сама по себе никуда не денется, и РФ никогда не остановится на полпути.
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