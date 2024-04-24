Белорусские военные передислоцировали системы ПВО к российской границе — "Гаюн"
Категория
Мир
Дата публикации

Белорусские военные передислоцировали системы ПВО к российской границе — "Гаюн"

беларусь
Читати українською
Источник:  OSINT-проект "Беларускі Гаюн"

В среду, 24 апреля, стало известно, что военное подразделение противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси было переведено на белорусско-российскую границу в Климовичском районе Могилевской области.

Белорусские военные передислоцировали системы ПВО к российской границе

Как уточняют OSINT-специалисты, белорусские военные из 740-го зенитного ракетного полка разместили свои системы ПВО буквально в 5 километрах от границы с Россией, в окрестностях села Федотова Буда.

Причина передислокации, по словам наблюдателей, неизвестна, поскольку в том регионе, куда переведено подразделение ПВО, нет стратегически важных объектов, которые необходимо прикрывать от воздушных ударов. Единственными интересными с военной точки зрения объектами могут считаться только цементный завод в Костюковичах и производящий портландцемент "Кричевцементношифер".

Предположим, что из-за неспособности российской ПВО полностью предотвращать удары беспилотников белорусские военные всерьез обеспокоились прикрытием воздушного пространства на востоке Беларуси. Вероятно, отрабатывать выполнение задач на "новых участках местности" и отправили 740-й полк, — размышляют на канале.

На вооружении этого полка, который находится в составе Северо-Западного оперативного командования, — ЗРК "Оса-АКМ". В то же время "Гаюн" напоминает, что основные подразделения ПВО ВС Беларуси размещаются в западной и центральной частях страны. На востоке только у Бобруйска дислоцируется 147-й зенитный ракетный полк и теперь 740-й.

OSINT-эксперты подчеркивают, что возможной причиной перемещения систем ПВО является совсем другой пока неизвестный фактор.

Что известно о подготовке ДРГ наемникам ППК "Вагнер"

В Беларуси завершилась восьмая подготовка спецназовцев под руководством наемников ППК "Вагнер". Главной их задачей будет работа на территории Украины.

По информации белорусского подполья, здесь (в Беларуси — ред.) прошел боевое слажение отряд спецназначения "Гранит". Учения проводили все те же инструкторы из ППК "Вагнер", которые нашли убежище именно на территории страны союзника России, — говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, главной задачей вновь отрядов будет диверсионная работа на территории Украины.

Вагнеровцы проводят занятия по инженерной и огнестрельной подготовке, тактической медицине. Основным вооружением для таких отрядов являются противотанковые ручные гранатометы, автоматические гранатометы и пулеметы Калашникова, — сообщают в Центре нацсопротивления.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Беларуси режим Лукашенко убил еще одного политзаключенного
Александр Кулинич
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Беларусь планирует провести военные учения в двух областях – детали
беларусь
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Вагнеровцы" готовят спецназовцев в Беларуси для вторжения в Украину
вагнер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?