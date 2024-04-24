Белорусские военные передислоцировали системы ПВО к российской границе — "Гаюн"

В среду, 24 апреля, стало известно, что военное подразделение противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси было переведено на белорусско-российскую границу в Климовичском районе Могилевской области.

Белорусские военные передислоцировали системы ПВО к российской границе

Как уточняют OSINT-специалисты, белорусские военные из 740-го зенитного ракетного полка разместили свои системы ПВО буквально в 5 километрах от границы с Россией, в окрестностях села Федотова Буда.

Причина передислокации, по словам наблюдателей, неизвестна, поскольку в том регионе, куда переведено подразделение ПВО, нет стратегически важных объектов, которые необходимо прикрывать от воздушных ударов. Единственными интересными с военной точки зрения объектами могут считаться только цементный завод в Костюковичах и производящий портландцемент "Кричевцементношифер".

Предположим, что из-за неспособности российской ПВО полностью предотвращать удары беспилотников белорусские военные всерьез обеспокоились прикрытием воздушного пространства на востоке Беларуси. Вероятно, отрабатывать выполнение задач на "новых участках местности" и отправили 740-й полк, — размышляют на канале. Поделиться

На вооружении этого полка, который находится в составе Северо-Западного оперативного командования, — ЗРК "Оса-АКМ". В то же время "Гаюн" напоминает, что основные подразделения ПВО ВС Беларуси размещаются в западной и центральной частях страны. На востоке только у Бобруйска дислоцируется 147-й зенитный ракетный полк и теперь 740-й.

OSINT-эксперты подчеркивают, что возможной причиной перемещения систем ПВО является совсем другой пока неизвестный фактор.

Что известно о подготовке ДРГ наемникам ППК "Вагнер"

В Беларуси завершилась восьмая подготовка спецназовцев под руководством наемников ППК "Вагнер". Главной их задачей будет работа на территории Украины.

По информации белорусского подполья, здесь (в Беларуси — ред.) прошел боевое слажение отряд спецназначения "Гранит". Учения проводили все те же инструкторы из ППК "Вагнер", которые нашли убежище именно на территории страны союзника России, — говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечают в ЦНС, главной задачей вновь отрядов будет диверсионная работа на территории Украины.