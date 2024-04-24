Белорусские военные передислоцировали системы ПВО к российской границе — "Гаюн"

В среду, 24 апреля, стало известно, что военное подразделение противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси было переведено на белорусско-российскую границу в Климовичском районе Могилевской области.
Белорусские военные передислоцировали системы ПВО к российской границе
Как уточняют OSINT-специалисты, белорусские военные из 740-го зенитного ракетного полка разместили свои системы ПВО буквально в 5 километрах от границы с Россией, в окрестностях села Федотова Буда.
Причина передислокации, по словам наблюдателей, неизвестна, поскольку в том регионе, куда переведено подразделение ПВО, нет стратегически важных объектов, которые необходимо прикрывать от воздушных ударов. Единственными интересными с военной точки зрения объектами могут считаться только цементный завод в Костюковичах и производящий портландцемент "Кричевцементношифер".
На вооружении этого полка, который находится в составе Северо-Западного оперативного командования, — ЗРК "Оса-АКМ". В то же время "Гаюн" напоминает, что основные подразделения ПВО ВС Беларуси размещаются в западной и центральной частях страны. На востоке только у Бобруйска дислоцируется 147-й зенитный ракетный полк и теперь 740-й.
OSINT-эксперты подчеркивают, что возможной причиной перемещения систем ПВО является совсем другой пока неизвестный фактор.
Что известно о подготовке ДРГ наемникам ППК "Вагнер"
В Беларуси завершилась восьмая подготовка спецназовцев под руководством наемников ППК "Вагнер". Главной их задачей будет работа на территории Украины.
Как отмечают в ЦНС, главной задачей вновь отрядов будет диверсионная работа на территории Украины.
Вагнеровцы проводят занятия по инженерной и огнестрельной подготовке, тактической медицине. Основным вооружением для таких отрядов являются противотанковые ручные гранатометы, автоматические гранатометы и пулеметы Калашникова, — сообщают в Центре нацсопротивления.
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