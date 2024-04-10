В Беларуси режим Лукашенко убил еще одного политзаключенного

Новой жертвой беларусского диктатора Александра Лукашенко стал политзаключенный Александр Кулинич, который тоже умер в СИЗО.

Что известно о смерти беларусского политзаключенного Кулинича

Александр Кулинич — подполковник запаса и предприниматель, оказавшийся за решеткой после того, как высказался против политики нелегитимного президента РБ Александра Лукашенко.

По словам правозащитников, мужчину обвинили в том, что он якобы "оскорбил" белорусского диктатора.

Стоит отметить, что Кулинич был задержан еще 29 февраля 2024 года.

До суда он не дожил неделю, умерев, согласно выводу, от ишемической болезни сердца.

С заявлением на этот счет уже выступили представители беларусского правозащитного центра «Вясна».

Они обращают внимание на то, что де-юре Александра Кулинича не было в списке лиц, признанных политзаключенными, но это только потому, что у правозащитников не было информации о его преследовании.

Безусловно, Александр Кулинич был политзаключенным. И, таким образом, это уже шестой политзаключенный, умерший за решеткой. Поделиться

Больше о ситуации в Беларуси можно узнать из интервью online.ua с командиром полка Калиновского Денисом «Китом» Прохоровым:

Что известно о других жертвах режима Лукашенко

Первый известный случай смерти политзаключенного за решеткой — смерть 50-летнего активиста из Березовки Витольда Ашурка 21 мая 2021 в шкловской колонии №17.

Кроме того, год назад в витебской колонии №3 скончался 61-летний политзаключенный блогер и общественный активист из Пинска Николай Климович.

Ночью 11 июля 2023 в реанимации скончался 57-летний политзаключенный художник Алесь Пушкин. У него была язва, политическому пленнику вовремя не оказали помощь в гродненской тюрьме №1.

В ночь на 9 января в колонии «Витьба» от пневмонии скончался 50-летний политзаключенный Вадим Храсько.