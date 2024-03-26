Как Беларусь обманывает ЕС, Польшу и обходит санкции — расследование

Как удалось узнать журналистам-расследователям, подсанкционную древесину из Беларуси завозят на территорию ЕС через Польшу, используя поддельные документы о том, что продукция едет из Казахстана.

Почему санкции ЕС против Беларуси не работают на 100%

Совместное масштабное расследование провел Белорусский расследовательский центр, проект редакции Радио Свобода "Схемы" и издание Gazeta Wyborcza.

Согласно их данным, после введения санкций против белорусской древесины существенно возрос импорт деревьев в ЕС из Казахстана.

Что важно понимать, только в течение 2022 года из Казахстана было ввезено товаров из дерева на 14 миллионов евро.

Кроме того, указано, что в прошлом году этот показатель вырос почти в пять раз — до 68 миллионов евро.

Чтобы узнать, что происходит, расследователи решили детально проанализировать один из контрактов между казахстанской фирмой Nurr-electro и польской PLRBL на поставку палисада из сосны на сумму почти миллион евро.

Оказалось, что подписи и отпечатки печатей на документе казахстанской Nurr-electro сфальсифицированы, и, как отметили два независимых эксперта по графическому дизайну, наложены на документы с помощью фоторедактора. Поделиться

По словам юриста казахстанской компании Nurr-electro Армана Тулиевича, вообще не было никаких финансовых операций по такому соглашению, не только товара.

Более того, представитель белорусской компании-перевозчика "Галлардо" признался, что товар из Беларуси.

Мы из Казахстана не везли, мы из Беларуси везли, нам там загрузили, — заявил он журналистам. Поделиться

Как эти махинации комментируют в Польше

Расследователи обращают внимание, что единственный владелец польской компании-покупателя PLRBL Олег Янович отказался отвечать на их вопросы.

В польском МИД продолжают утверждать, что вопрос обхода санкций не входит в их компетенцию.

А вот в Таможенной службе Польши уверяют, что у них нет физической возможности проверять все таможенные декларации.