Як Білорусь обдурює ЄС та Польщу й обходить санкції — розслідування

Як вдалося дізнатися журналістам-розслідувачам, підсанкційну деревину з Білорусі завозять на територію ЄС через Польщу, використовуючи підроблені документи про те, що продукція прямує з Казахстану.
Чому санкції ЄС проти Білорусі не працюють на 100%
Спільне масштабне розслідування провів Білоруський розслідувальний центр, проєкт української редакції Радіо Свобода "Схеми" та видання Gazeta Wyborcza.
Згідно з їхніми даними, після введення санкцій проти білоруської деревини суттєво зріс імпорт у ЄС дерева з Казахстану.
Що важливо розуміти, лише протягом 2022 року з Казахстану ввезли товарів із дерева на 14 мільйонів євро.
Окрім того, наголошується, що минулого року цей показник зріс майже вп'ятеро — до 68 мільйонів євро.
Щоб дізнатися, що насправді відбувається, розслідувачі вирішили детально проаналізувати один із контрактів між казахстанською фірмою Nurr-electro та польською PLRBL на поставку палісаду із сосни на суму майже мільйон євро.
За словами юриста казахстанської компанії Nurr-electro Армана Тулієвича, взагалі не було жодних фінансових операцій за такою угодою, не те що товару.
Ба більше, представник білоруської компанії-перевізника "Галлардо" зізнався, що товар із Білорусі: "
Як ці махінації коментують у Польщі
Розслідувачі звертають увагу на те, що єдиний власник польської компанії-покупця PLRBL Олег Янович відмовився відповідати на їхні запитання.
У польському МЗС продовжують стверджувати, що питання обходу санкцій не належить до їхньої компетенції.
А от у Митній службі Польщі запевняють, що не мають фізичної можливості перевіряти всі митні декларації.
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