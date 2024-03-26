Як Білорусь обдурює ЄС та Польщу й обходить санкції — розслідування

Як вдалося дізнатися журналістам-розслідувачам, підсанкційну деревину з Білорусі завозять на територію ЄС через Польщу, використовуючи підроблені документи про те, що продукція прямує з Казахстану.

Чому санкції ЄС проти Білорусі не працюють на 100%

Спільне масштабне розслідування провів Білоруський розслідувальний центр, проєкт української редакції Радіо Свобода "Схеми" та видання Gazeta Wyborcza.

Згідно з їхніми даними, після введення санкцій проти білоруської деревини суттєво зріс імпорт у ЄС дерева з Казахстану.

Що важливо розуміти, лише протягом 2022 року з Казахстану ввезли товарів із дерева на 14 мільйонів євро.

Окрім того, наголошується, що минулого року цей показник зріс майже вп'ятеро — до 68 мільйонів євро.

Щоб дізнатися, що насправді відбувається, розслідувачі вирішили детально проаналізувати один із контрактів між казахстанською фірмою Nurr-electro та польською PLRBL на поставку палісаду із сосни на суму майже мільйон євро.

Виявилося, що підписи та відбитки печаток на документі казахстанської Nurr-electro сфальшовані, і, як зазначили двоє незалежних експертів із графічного дизайну, накладені на документи за допомогою фоторедактора. Поширити

За словами юриста казахстанської компанії Nurr-electro Армана Тулієвича, взагалі не було жодних фінансових операцій за такою угодою, не те що товару.

Ба більше, представник білоруської компанії-перевізника "Галлардо" зізнався, що товар із Білорусі: "

Ми з Казахстану не везли, ми з Білорусі везли, нам там завантажили, — заявив він журналістам. Поширити

Як ці махінації коментують у Польщі

Розслідувачі звертають увагу на те, що єдиний власник польської компанії-покупця PLRBL Олег Янович відмовився відповідати на їхні запитання.

У польському МЗС продовжують стверджувати, що питання обходу санкцій не належить до їхньої компетенції.

А от у Митній службі Польщі запевняють, що не мають фізичної можливості перевіряти всі митні декларації.