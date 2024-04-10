У Білорусі режим Лукашенка вбив ще одного політичного бранця

Новою жертвою білоруського диктатора Олександра Лукашенка став політв'язень Олександр Кулініч, який також пішов з життя у СІЗО.

Що відомо про смерть білоруського політв'язня Кулініча

Олександр Кулініч — підполковника запасу та підприємець, який опинився за ґратами після того, як висловився проти політики нелегітимного президента РБ Олександра Лукашенка.

За словами правозахисників, чоловіка звинуватили “в образі” білоруського диктатора.

Варто зазначити, що Кулініча затримали ще 29 лютого 2024 року.

До суду він не дожив тиждень, померши, згідно з висновком, від ішемічної хвороби серця.

З заявою з цього приводу уже виступили представники білоруського правозахисного центру «Вясна».

Вони звертають увагу на те, що де-юре Олександра Кулініча не було у списку осіб, визнаних політв'язнями, але це лише тому, що правозахисники не мали інформації про його переслідування.

Безумовно, Олександр Кулініч був політв'язнем. І, таким чином, це вже шостий політв'язень, який помер за ґратами. Поширити

Більше про ситуацію в Білорусі можна дізнатися з інтерв’ю online.ua з командиром полку Каліновського Денисом «Китом» Прохоровим:

Що відомо про інших жертв режиму Лукашенка

Перший відомий випадок смерті політв'язня за ґратами — смерть 50-річного активіста з Березівки Вітольда Ашурка 21 травня 2021 року у шкловській колонії №17.

Окрім того, рік тому у вітебській колонії №3 помер 61-річний політв'язень блогер та громадський активіст із Пінська Микола Климович.

Вночі 11 липня 2023 року у реанімації помер 57-річний політв'язень художник Алесь Пушкін. У нього була виразка, політичному бранцю вчасно не надали допомоги у гродненській в'язниці №1.

У ніч проти 9 січня у колонії «Вітьба» від пневмонії помер 50-річний політв'язень Вадим Храсько.