"Вагнеровцы" готовят спецназовцев в Беларуси для вторжения в Украину

В Беларуси завершилась восьмая подготовка спецназовцев под руководством наемников ЧВК "Вагнер". Главной их задачей будет работа на территории Украины.
Что известно о подготовке ДРГ наемникам ЧВК "Вагнер"
Как отмечают в ЦНС, главной задачей вновь отрядов будет диверсионная работа на территории Украины.
Что известно о деятельности ЧВК "Вагнера"
После смерти лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть наемников перебросили в Беларусь. По данным британской разведки, в октябре 2023 года подразделения ЧВК "Вагнера" вошли также в состав Росгвардии.
В конце февраля, согласно данным разведки Британии, в Беларуси оставалось менее тысячи боевиков ППК "Вагнера". Также было известно, что часть наемников перебрасывали в Россию.
Кто мог организовать ликвидацию Пригожина
Несмотря на то, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов до сих пор не подтвердил информацию о смерти эксглавы ЧВК "Вагнер", иностранные СМИ уже называют предполагаемого организатора убийства "повара Путина".
Согласно данным издания The Wall Street Journal, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, считающийся одним из главных идеологов войны против Украины, мог устранить врага президента РФ.
Что важно понимать, сразу после провала мятежа Патрушев начал разрабатывать план убийства Пригожина.
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