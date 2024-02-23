По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, преступная армия РФ сформировала отдельное подразделение из бывших наемников ЧВК "Вагнер" и бросила их в мясные штурмы под Авдеевкой Донецкой области.
Что известно о новом отряде армии РФ из бывших "вагнеровцев" под Авдеевкой
Он подчеркнул, что бойцы из этого подразделения уже участвуют в боевых действиях в районе Авдеевки.
Скибицкий также добавил, что Россия использует бригаду "Ветераны", которая тоже является добровольческим корпусом.
Представитель ГУР отметил, что бывшие "вагнеровцы" в боях в районе Авдеевки используют ту же тактику, что и во время боев за Бахмут.
Речь идет о постоянных штурмовых действиях и достижениях результата любой ценой.
Представитель ГУР также пояснил, что завезенные Россией наемники из стран Африки и Сирии не хотят участвовать в войне против Украины, однако используют возможность таким образом попасть в страны ЕС.
Что известно о ситуации с боеприпасами в страны-агрессорки
Скибицкий отметил, что за прошедший год в России произвели около 2 млн боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм, а в этом году планируют довести производство до 2,7 млн.
По его словам, заявленные цели нуждаются в проведении модернизации производственных мощностей, однако этому мешают западные санкции.
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