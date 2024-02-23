По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, преступная армия РФ сформировала отдельное подразделение из бывших наемников ЧВК "Вагнер" и бросила их в мясные штурмы под Авдеевкой Донецкой области.

Что известно о новом отряде армии РФ из бывших "вагнеровцев" под Авдеевкой

В РФ сейчас формируется добровольческий корпус из 18 тысяч человек. Это, в частности, все бывшие "вагнеровцы", руководит этим Министерство обороны, – отметил Скибицкий. Поделиться

Он подчеркнул, что бойцы из этого подразделения уже участвуют в боевых действиях в районе Авдеевки.

Скибицкий также добавил, что Россия использует бригаду "Ветераны", которая тоже является добровольческим корпусом.

Да, их активно используют из-за того, что имеют боевой опыт. То есть на поле боя их сейчас можно увидеть, – объясняет Скибицкий. Поделиться

Представитель ГУР отметил, что бывшие "вагнеровцы" в боях в районе Авдеевки используют ту же тактику, что и во время боев за Бахмут.

Речь идет о постоянных штурмовых действиях и достижениях результата любой ценой.

Что касается зарплаты, то она там почти такая же, как и в вооруженных силах России. Но у "Вагнера" зарплата была выше, и "Вагнер" очень ценил своих инструкторов и командиров, – отметил Скибицкий. Поделиться

Представитель ГУР также пояснил, что завезенные Россией наемники из стран Африки и Сирии не хотят участвовать в войне против Украины, однако используют возможность таким образом попасть в страны ЕС.

Никто не желает идти воевать. Они сюда идут просто для того, чтобы потом сбежать и попасть в Европу. Все думают, что они идут сюда воевать. Но это не так. Поверьте, – отметил Скибицкий. Поделиться

Что известно о ситуации с боеприпасами в страны-агрессорки

Скибицкий отметил, что за прошедший год в России произвели около 2 млн боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм, а в этом году планируют довести производство до 2,7 млн.

Наша оценка такова: россияне изготовили в прошлом году – просто выполнили государственный оборонный заказ – это около 2 млн боеприпасов калибра 122 мм, 152 мм. Но это планы. Посмотрим, будут ли они осуществлены, – отметил представитель ГУР. Поделиться

По его словам, заявленные цели нуждаются в проведении модернизации производственных мощностей, однако этому мешают западные санкции.