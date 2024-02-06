Журналисты KyivPost обнародовали видео с захватом наемников ЧВК Вагнер бойцами ГУР в Судане
Категория
Мир
Дата публикации

Журналисты KyivPost обнародовали видео с захватом наемников ЧВК Вагнер бойцами ГУР в Судане

Бойцы ГУР в Судане
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Источник:  Kyiv Post

Журналисты издания KyivPost обнародовали видео, на котором бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины пленяют наемников российского ЧВК "Вагнер" в Судане.

Что известно о захвате ГУР вагнеровцев в Судане

По информации издания, бойцы спецподразделения ГУР "Тимур" проводят досмотр военного транспорта, а рядом лежат тела ликвидированных российских наемников.

Также на видео один из бойцов ГУР МО допрашивает наемника. Пленный признался, что входит в состав группы из ста человек наемников "ЧВК Вагнер".

Их задачей было свержение тамошнего правительства.

Также спецназовцы взяли в плен двух африканских заключенных, которые, вероятно, тоже были бойцами Вагнера и вербовали местное суданское население.

Что известно о противостоянии ГУР наемникам ЧВК Вагнер в Африке

Украинские спецназовцы действуют в Судане, где взяли в плен нескольких наемников российского ЧВК "Вагнер".

Kyiv Post допускает, что присутствие украинских спецназовцев в Судане может быть связано с прошлогодним обещанием начальника ГУР Кирилла Буданова «уничтожить российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились».

Россия вместе с ПИК Вагнера принимала участие в перевороте в Судане в 2019 году, снабжая одной из сторон оружие.

По словам источников CNN, канал поставки оружия до сих пор открыт, несмотря на гибель лидера Вагнера Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина в авиакатастрофе России.

Украинские спецслужбы предположительно стоят за серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против союзников ПИК Вагнера в Судане.

Отмечается, что операция включала в себя ряд атак на военизированную группировку Силы быстрой поддержки (RSF), которая, как считают, получает помощь от Вагнера, чтобы противостоять суданской армии.

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