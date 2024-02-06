Журналісти видання KyivPost оприлюднили відео, на якому бійці Головного управління розвідки Міноборони України беруть у полон найманців російської ПВК “Вагнер” в Судані.

Що відомо про захоплення ГУР вагнерівців у Судані

За інформацією видання, бійці спецпідрозділу ГУР "Тимур" проводять огляд військового транспорту, а поряд лежать тіла ліквідованих російських найманців.

Також на відео один із бійців ГУР МО допитує найманця. Полонений зізнався, що входить до складу групи зі ста осіб найманців "ПВК Вагнер".

Їхнім завданням було повалення тамтешнього уряду.

Також спецпризначенці взяли у полон двох африканських в'язнів, які, ймовірно, теж були бійцями "Вагнера" та вербували місцеве суданське населення.

Що відомо про протистояння ГУР найманцям ПВК Вагнер в Африці

Українські спецпризначенці діють у Судані, де взяли у полон кількох найманців російської ПВК "Вагнер".

Kyiv Post допускає, що присутність українських спецпризначенців у Судані може бути пов’язана з минулорічною обіцянкою начальника ГУР Кирила Буданова «знищити російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не були».

Росія разом із ПВК Вагнера брала участь у перевороті в Судані в 2019 році, постачаючи одній зі сторін зброю.

За словами джерел CNN, канал постачання зброї досі відкритий, незважаючи на загибель лідера Вагнера Євгена Пригожина та його заступника Дмитра Уткіна в авіакатастрофі в Росії.

Українські спецслужби, ймовірно, стоять за серією ударів безпілотників і наземною операцією, спрямованою проти союзників ПВК Вагнера у Судані.

Зазначається, що операція включала низку атак на воєнізоване угруповання Сили швидкої підтримки (RSF), яке, як вважають, отримує допомогу від Вагнера, щоб протистояти суданській армії.